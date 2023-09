Les proches du président estiment ainsi qu'en termes d'image, un costume-cravate avec des chaussures de sport est largement plus acceptable qu'une chute

L'entourage de Joe Biden a récemment commencé à apporter des modifications dans le quotidien du président, afin d'éviter de nouvelles chutes de sa part, selon le site Axios. Ces dernières années, le locataire de la Maison Blanche a en effet été filmé plusieurs fois en train de trébucher. Début juin, il s'était même retrouvé à terre après avoir s'être pris les pieds dans des sacs de sable, lors d'une cérémonie de remise de diplômes d'une école militaire dans le Colorado. Des incidents du plus mauvais effet pour le chef d'Etat de 80 ans, candidat à sa propre succession, alors que même électeurs disent être rebutés par son grand âge. Sans compter que ce manque de stabilité motrice s'ajoute à certaines absences et gaffes de plus en plus fréquentes du dirigeant lorsqu'il s'exprime en public.

Dans un récent sondage, 74 % des Américains affirmaient être inquiets quant à l’âge et la santé de Joe Biden, tandis que que 62% des électeurs affirmaient éprouver des craintes face aux procès impliquant Donald Trump.

Outre une routine d'entraînement pour améliorer son équilibre concoctée par son coach personnel, Joe Biden a également commencé à porter des tennis aussi souvent que possible pour éviter de glisser. Son équipe veille également à ce qu'il monte dans son avion présidentiel en empruntant un escalier plus bas, afin de réduire le risque de chute. Les proches du président estiment ainsi qu'en termes d'image, un costume-cravate avec des chaussures de sport est largement plus acceptable qu'une chute.

De hauts responsables du parti démocrate seraient préoccupés par le fait que les partisans de Biden ne préparent pas correctement à l'avance les lieux où celui-ci prendra la parole durant la campagne, laissant craindre une réplique de l'incident dans le Colorado.