Un juge new-yorkais accuse Trump de fraudes financières répétées pour bâtir son empire immobilier

Selon le juge, Donald Trump aurait trompé les banques et les assureurs en surévaluant massivement ses actifs pour obtenir des prêts

Un juge a statué mardi que Donald Trump avait commis des "fraudes répétées" pour bâtir l'empire immobilier qui a fait sa gloire, et qui l'a propulsé à la Maison Blanche.

Statuant dans un procès au civil intenté par le procureur général de New York, le juge Arthur Engoron a estimé que l'ancien président, assisté de deux de ses enfants, Donald Trump Jr et Eric Trump, vice-présidents exécutifs de la Trump Organization, avait trompé les banques, les assureurs et autres en surévaluant massivement ses actifs, et en exagérant leur valeur nette sur les documents utilisés pour conclure des transactions et obtenir un financement.

Arthur Engoron a ainsi ordonné que certaines des licences commerciales de Trump soient annulées à titre de sanction, ce qui rendrait difficile, voire impossible, les activités de celles-ci à New York.

PAUL J. RICHARDS (AFP/File) L'un des hôtels de Donald Trump

Cette décision, quelques jours avant le début d’un procès au civil intenté par la procureure générale de New York, Letitia James, est le revers le plus fort infligé à ce jour à l’image soigneusement travaillée de Trump, en tant que magnat de l’immobilier avisé devenu président du pays. Celle-ci réclame notamment 250 millions de dollars de réparations financières à l'ancien président, ainsi que des interdictions de diriger des sociétés pour lui et ses proches.

Ces poursuites s'ajoutent à la longue liste des déboires judiciaires du milliardaire candidat à la présidentielle de 2024, qui est déjà inculpé dans plusieurs affaires pénales.