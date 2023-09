Fin de la grève à Hollywood : les scénaristes reprennent le travail mercredi, pas les acteurs

Une résolution du conflit social entre les acteurs et les studios hollywoodiens qui dure depuis la mi-juillet, pourrait prendre encore des semaines

La Writers Guild of America (WGA), le puissant syndicat des scénaristes, a approuvé mardi soir le récent accord salarial conclu avec les studios et acté le retour au travail de leurs membres dès mercredi, après une grève qui a duré presque cinq mois et paralysé Hollywood. Le conseil d'administration du syndicat "a voté unanimement pour recommander l'accord" salarial, a-t-il fait savoir sur X, anciennement Twitter. "La grève prend fin à 00H01", heure de Los Angeles, ce mercredi.

Concrètement, l'accord peut théoriquement encore être rejeté par les 11 500 scénaristes représentés par la WGA. Il doit en effet faire l'objet d'un vote, qui aura lieu "entre le 2 et le 9 octobre", a annoncé le syndicat. La plupart des spécialistes de l'industrie pensent cependant que la ratification de cet accord, qui inclut des "gains significatifs" en matière de rémunérations ainsi que des protections pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle, devrait être une formalité.

Les studios ont cédé à la plupart des revendications portées par le syndicat et semble dessiner une victoire des scénaristes. Il inclut notamment une prime lorsqu'une série ou un film rencontre un certain succès sur une plateforme de streaming. Les scénaristes ont également obtenu des garanties pour ne pas se faire remplacer par l’intelligence artificielle. "L'exploitation du matériel des scénaristes pour former l'IA est interdite", prévoit notamment une clause.

La fin de la grève des scénaristes ne signifie toutefois pas un retour à la normale à Hollywood, les acteurs représentés par le syndicat SAG-AFTRA, étant quant à eux toujours en grève. Une résolution de ce conflit social, qui dure depuis la mi-juillet, pourrait prendre encore des semaines. Car certaines des revendications du SAG-AFTRA vont plus loin que celles de la WGA. Les négociations s'annoncent donc ardues.