Les sénateurs républicains réclament des explications à l'administration Biden

Trois des collaborateurs de Robert Malley - l'ex-envoyé spécial de Joe Biden pour les affaires iraniennes récemment limogé en raison de relations inappropriées avec la République islamique - étaient membres d'un réseau gouvernemental créé et géré par Téhéran baptisé Iran Experts International (IEI).

Selon une enquête conjointe du site Internet Semafor et du média d'opposition au régime Iran International publiée mardi et basée sur des milliers de courriels de diplomates iraniens, les trois analystes en question travaillaient pour d'éminents groupes de réflexion occidentaux et conseillaient les États-Unis et l'Europe, dans le but caché d'élargir l'influence de Téhéran sur la scène internationale. D'après Iran International, basé à Londres, ces emails incluent notamment des échanges suivis avec des responsables du ministère iranien des Affaires étrangères, des professeurs d'université et des étudiants.

L'enquête révèle que le ministère iranien des Affaires étrangères a créé ce réseau gouvernemental fin 2013, et l'a utilisé au fil des années pour étendre la sphère d'influence de Téhéran sur la scène mondiale et améliorer l'image du pays.

Les fameux analystes proches de Robert Malley, qui se présentaient comme "des indépendants", écrivaient des articles pour expliquer et défendre la politique étrangère de l'Iran, ainsi que ses activités nucléaires et militaires. Ils accordaient également des interviews aux médias internationaux, intervenaient dans des conférences et conseillaient les gouvernements occidentaux concernant Téhéran. Cependant, au lieu d'agir comme médiateurs, certains analystes ont secrètement noué des liens avec des responsables iraniens, défendant ouvertement la position de la République islamique dans les événements et les débats.

Parmi ces collaborateurs de Robert Malley figuraient Ariane Tabatabai, chercheuse sur le Moyen-Orient qui a rejoint l'équipe de négociation américaine sur le nucléaire iranien en 2021, Ali Weisz, l'actuel directeur du projet Iran à l'International Crisis Group, et l'analyste Dina Esfandiari. Selon les informations rapportées, Eli Weisz aurait notamment envoyé l'un de ses articles aux autorités iraniennes avant sa publication, tandis qu'Ariane Tabatabai - dont le nom figurait dans les documents en tant que membre principal du "Réseau d'experts" et qui, selon une photo publiée par la délégation russe, était même présente aux côtés de Robert Malley lors des négociations nucléaires à Vienne en 2021 - consultait le régime iranien concernant ses voyages en Israël ou sa participation à des conférences.

Dans une correspondance, Ariane Tabatabai, qui occupe désormais un poste haut placé au Pentagone, déclare à un ancien haut responsable du gouvernement iranien avoir rencontré le prince saoudien Turki al-Faisal, qui l'a invitée à se rendre en Arabie saoudite et a manifesté son intérêt pour une coopération avec elle. "J'aimerais connaître votre position, est-ce que ce type de travail vous intéresse ?", demande-t-elle dans son courriel à Téhéran.

JOE KLAMAR / AFP Le négociateur en chef iranien sur le nucléaire, Ali Bagheri Kani, quitte le palais de Coburg, lieu de la réunion du Plan d'action global conjoint (JCPOA) visant à relancer l'accord sur le nucléaire iranien, à Vienne le 3 décembre 2021

Plus loin, elle mentionne également une invitation qu'elle a reçue de la part de l'Université Ben Gourion de Beersheva en Israël, afin de participer à une conférence sur le contrôle des armements et le programme nucléaire de Téhéran. Elle écrit : "Je voulais vous demander votre avis, et voir si vous pensez que je devrais accepter l'invitation." Ce à quoi l'ancien responsable iranien répond : "D'après toutes les considérations, il semble que le cas de l'Arabie Saoudite soit bon, mais il vaut mieux ne pas traiter le deuxième cas (d'Israël)." Quelques heures plus tard, Ariane Tabatabai répond : "Merci beaucoup pour vos conseils. Je travaillerai avec l'Arabie saoudite et vous tiendrai au courant des progrès."

Les Républicains du Sénat et de la Chambre des représentants ont réclamé une enquête indépendante sur ces révélations, ainsi que des explications au secrétaire d'Etat à la Défense, Lloyd Austin. Le sénateur Ted Cruz, qui siège à la commission sénatoriale des relations étrangères, a également demandé à l'administration Biden de suspendre les habilitations de sécurité de tout responsable américain lié à l'IEI. Il a également appelé la Maison Blanche à s'abstenir de reprendre les négociations nucléaires avec Téhéran, compte tenu de ces révélations.

"Les Américains se demandent à juste titre pourquoi l’administration Biden est si amicale avec le régime iranien, et pourquoi les responsables de l’administration Biden ont si résolument permis le progrès nucléaire iranien et la propagation du terrorisme", a écrit Ted Cruz . "Ces rapports et courriels suggèrent une vaste opération d’influence iranienne qui va jusqu’au sommet de l’administration américaine."

Tandis qu'aucune explication officielle n'a été fournie à ce jour par Washington pour justifier le limogeage de Robert Malley, un média iranien a publié en début de mois la lettre de renvoi de l'ex-émissaire.