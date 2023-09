USA : 126 activistes juifs exhortent les annonceurs à se désengager de X

Pour ces activistes, le réseau social est "un terreau pour l'antisémitisme" qui représenterait "l'une des plus grandes menaces pour les Juifs depuis des années"

Plus de 120 militants juifs ont signé une lettre exhortant les principaux annonceurs à mettre fin à leur collaboration avec X, la plateforme autrefois connue sous le nom de Twitter et détenue par Elon Musk, a rapporté mercredi l'agence JTA. Ils la décrivent comme "un terreau pour l'antisémitisme" qui "représente l'une des plus grandes menaces pour les Juifs depuis des années". Les signataires demandent également à Apple et Google de retirer la plateforme de leurs boutiques d'applications, ce qui rendrait l'application X pratiquement inaccessible à la grande majorité des utilisateurs mobiles.

Cette demande intervient après plusieurs semaines durant lesquelles Musk a échangé avec des suprémacistes blancs et a publié de nombreux messages visant la Ligue anti-diffamation (ADL), une organisation de droits civiques juive qui avait critiqué la suppression des protections contre les discours haineux sur le site. L'ADL avait également appelé les annonceurs à suspendre leurs dépenses publicitaires sur la plateforme l'année dernière. De son côté, Musk a menacé de poursuivre l'organisation pour avoir, selon lui, fait chuter les revenus publicitaires de X. "Nous avons observé avec horreur une nouvelle phase du discours antisémite se propager à grande vitesse sur l'un des plus grands réseaux sociaux d'Amérique", indique la lettre, initiée par Elad Nehorai, un militant juif progressiste. "Tout cela a été facilité et encouragé par son propriétaire : Elon Musk."

JP Yim / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Jonathan Greenblatt assiste au dîner annuel 2023 de la TAAF, le 26 septembre 2023 à New York

Parmi les signataires figurent de nombreux progressistes, dont le dessinateur Eli Valley et Ruth Messinger, ancienne présidente de l'arrondissement de Manhattan et ancienne candidate démocrate à la mairie de New York. "Nous sommes alarmés par le fait que (Musk) ait pris pour cible l'ADL : non pas à cause de notre opinion sur l'organisation, mais en raison de la manière dont il l'a utilisée comme symbole très clair d'une représentation antisémite du pouvoir juif", précise la lettre ouverte.