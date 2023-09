Décès de Dianne Feinstein, doyenne du Sénat américain

Elle était la première femme maire de San Francisco avant d'être sénatrice de Californie pendant plus de 30 ans

La doyenne du Sénat américain Dianne Feinstein, figure historique du Parti démocrate, est morte à l'âge de 90 ans, ont annoncé vendredi des médias américains.

Première femme maire de San Francisco avant d'être sénatrice de Californie pendant plus de 30 ans, Mme Feinstein était reconnue comme une femme politique tenace. Mais elle était critiquée par la gauche du Parti démocrate depuis plusieurs mois après une enquête journalistique qui avait souligné son déclin cognitif.

"Dianne Feinstein a été, dès le début, une icône pour les femmes en politique", a déclaré l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. "C'est une légende. Une légende en Californie en tant que première femme sénatrice. Une légende au Sénat. Elle était le chef de file sur tant de questions différentes", a ajouté

le sénateur Chuck Schumer. Née Dianne Goldman à San Francisco le 22 juin 1933, elle a été élevée par une mère russe orthodoxe et un père juif.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS (AFP) Dianne Feinstein

Elle fréquente la synagogue Temple Emanuel et est diplômée du Couvent du Sacré-Cœur de San Francisco, un lycée catholique pour filles. Elle faisait partie du glee club, du ballet, du club photo et de l'athlétisme. Feinstein a ensuite étudié à l'université de Stanford, où elle a obtenu son diplôme en 1955, et s'est mariée trois fois.