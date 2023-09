Dialogue USA-Mexique sur fond de crise migratoire

Le secrétaire d'Etat Antony Blinken doit recevoir à Washington son homologue mexicaine Alicia Barcena

Les Etats-Unis et le Mexique entament vendredi une série de rencontres à haut niveau, en pleine crise migratoire le long de leur frontière commune de plusieurs milliers de kilomètres.

Le secrétaire d'Etat Antony Blinken doit recevoir à Washington son homologue mexicaine Alicia Barcena, accompagnés des responsables du Commerce, dans le cadre du "dialogue économique" annuel entre les deux pays. Puis, il se rendra jeudi prochain à Mexico pour des discussions axées cette fois autour des questions de sécurité, aux côtés des ministres de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et de la Justice, Merrick Garland, selon le département d'Etat. Aucune rencontre avec le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador n'a été annoncée à ce stade. Ces discussions interviennent alors que des centaines, voire des milliers, de personnes traversent chaque jour la frontière américano-mexicaine après un voyage dangereux et éprouvant à travers plusieurs pays comme le Venezuela, le Honduras, le Guatemala et le Salvador. La police aux frontières américaine a enregistré officiellement 1,8 million de passages de migrants à sa frontière méridionale entre octobre 2022 et août 2023.

Paul Ratje (AFP/Archives) Une partie de la clôture frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique, près de Santa Teresa dans l'Etat du Nouveau-Mexique, le 23 décembre 2018

Face à l'afflux de migrants, qui "submergent" le Mexique, le président mexicain a appelé "à l'aide" son homologue américain Joe Biden et souhaité une rencontre prochaine, a indiqué à l'ONU la semaine dernière la cheffe de la diplomatie mexicaine.

Une autre crise devrait figurer au centre des discussions, celle des opiacés de synthèse. Près de 110.000 Américains sont décédés l'année dernière d'overdoses, principalement de fentanyl. Les autorités américaines affirment que le fentanyl provient en grande partie des cartels de la drogue mexicains qui utilisent des précurseurs chimiques en provenance de Chine. Mi-septembre, le Mexique a extradé vers les Etats-Unis Ovidio Guzman, l'un des fils du baron de la drogue Joaquin "El Chapo" Guzman. Son père, "El Chapo" Guzman, fondateur du cartel de Sinaloa, purge actuellement une peine de prison à vie aux Etats-Unis. L'Agence anti-drogue américaine (DEA) accuse ce cartel d'être l'acteur principal du trafic de fentanyl.