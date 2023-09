La police de Las Vegas a arrêté un homme soupçonné du meurtre du rappeur Tupac Shakur en 1996

Shakur avait 25 ans lorsqu'il a été abattu

La police de Las Vegas a arrêté un homme suspecté d'avoir assassiné le rappeur Tupac Shakur en 1996.

Duane "Keffe D" Davis a été arrêté tôt vendredi matin, bien que la ou les accusations exactes ne soient pas immédiatement claires, selon deux responsables qui n'étaient pas autorisés à s'exprimer publiquement avant l'inculpation attendue plus tard vendredi.

VALERIE MACON (AFP/File) Tupac Shakur

Davis est connu depuis longtemps des enquêteurs et a lui-même admis lors d'entretiens et dans ses mémoires de 2019, "Compton Street Legend", qu'il se trouvait dans la Cadillac où les coups de feu ont été tirés lors de la fusillade en septembre 1996. Shakur avait 25 ans lorsqu'il a été abattu. Il est considéré comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps.