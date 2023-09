Le chef de l'armée américaine qualifie Trump de "dictateur en puissance" le jour de son départ

Dans son discours d'adieu, Mark Milley a lancé une pique à l'ancien président qui a répliqué aussitôt

Le général américain Mark Milley a officiellement pris sa retraite vendredi, après un mandat de quatre ans en tant que président des chefs d'état-major interarmées, affirmant dans son discours d'adieu que les troupes américaines devaient prêter serment à la Constitution et non à un "dictateur en puissance", une allusion apparente à l'ancien président Donald Trump.

Sous la présidence de Joe Biden, Milley a été salué comme un pilier stratégique et un guerrier aguerri, ayant servi sur divers fronts, de l'Afghanistan et l'Irak à Panama et Haïti. Parmi les faits marquants de son mandat figurent l'élimination du leader de l'État islamique, Abu Bakr al Baghdadi, en 2019 et le soutien militaire apporté à l'Ukraine face à l'invasion russe en 2022. Néanmoins, le retrait chaotique des troupes américaines d'Afghanistan et sa relation orageuse avec Trump ont également ponctué son mandat.

Son allocution, lors de la cérémonie de passation de commandement, a suscité une vive réaction parmi l'auditoire, notamment lorsqu'il a évoqué la loyauté envers la Constitution plutôt qu'un individu. En réaction, Trump, aujourd'hui inculpé pour ses tentatives de contester les résultats des élections de 2020, n'a pas tardé à répliquer, qualifiant Milley de "lent d'esprit" et de "moron" sur sa plateforme, Truth Social. "Regardez ses paroles - STUPIDES & TRÈS DANGEREUSES!", a-t-il ajouté.

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Donald Trump

Le président Biden, quant à lui, a rendu un vibrant hommage à Milley, évoquant un acte de bravoure où ce dernier a risqué sa vie pour sauver des soldats blessés. "Mark, votre collaboration a été précieuse pour notre nation", a souligné Biden.

C'est le général de l'Air Force, Charles Q. Brown, qui a pris la succession de Milley. Il devient ainsi le deuxième officier noir à devenir président des chefs d'état-major interarmées, après Colin Powell qui l'avait précédé il y a deux décennies.