Souccot : une exposition à New York explore les mystères de l’etrog

Avez-vous déjà entendu le terme etroger ? Ce mot yiddish désigne un marchand juif, qui vendait des etrogs aux communautés juives d'Europe centrale et septentrionale au Moyen Âge. La Jewish Telegraphic Agency a suivi Josh Teplitsky, professeur agrégé d’histoire juive à l’Université de Pennsylvanie, pour en savoir plus. Teplitsky a entendu parler du mystérieux cédrat lors de recherches qu’il effectuait pour l’écriture d’un livre. Un fruit curieux, rarement vu en épicerie ou utilisé en cuisine. Pourtant, le citron, comme on l’appelle en anglais, est un élément indispensable de la fête juive des récoltes de Souccot.

Le fruit est si rare que les communautés juives médiévales nommèrent des émissaires spéciaux pour le localiser et l’acquérir. De riches connaisseurs ont commandé des boîtes ornées de bois et de métaux précieux pour le protéger pendant les sept jours de son utilisation. Même aujourd'hui, un seul homme cultive l'etrog commercialement aux États-Unis – et il est presbytérien !

Laura Jeanneau Des cédrats proposés à la vente à Bnei Brak, pour la fête de Souccot

Le cédrat à peau épaisse est nécessaire à divers rituels pendant la fête des récoltes de Souccot (qui a débuté vendredi 29 septembre au coucher du soleil et se termine le vendredi 6 octobre). Un fruit ressemblant à un citron, originaire des climats tropicaux et subtropicaux, et qui devait être très difficile à obtenir à l’ère pré-industrielle.

Avec Warren Klein, conservateur du Musée Bernard de Judaïca au Temple Emanu-El, et Sharon Liberman Mintz, conservatrice de l'art juif à la bibliothèque du Séminaire théologique juif, Teplitsky s’est plongé dans l’histoire fascinante de l’etrog.

“Mes ancêtres venaient d’Europe de l’Est. Comment auraient-ils pu se procurer un etrog pour les vacances ?” a déclaré Klein à JTA

Les recherches du trio sur l'histoire, l'utilisation, l'entretien, la diffusion et le symbolisme de l'etrog ont abouti à un livre, "Be Fruitful : The Etrog in Jewish Art, Culture and History" publié en 2022. De cette recherche est née l'exposition, "Etrog, le fruit errant", actuellement exposé au musée Bernard, situé à l'intérieur du temple Emanu-El sur la 5e Avenue et la 65e rue à Manhattan.

CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Le Temple Emanu-El de New York

Selon Klein, il s’agit de la toute première exposition consacrée uniquement à l’histoire de cet agrume, représenté dans d’anciens objets juifs. "Nous avons passé la majeure partie du COVID à éditer le volume, et l'idée était de transformer la recherche en cette exposition", a déclaré Klein. Les trois chercheurs ont réuni d'autres chercheurs, conservateurs, collectionneurs et artistes pour créer une étude à 360 degrés de l'etrog : depuis ses origines en Chine, sa distribution à travers le monde par les marchands perses, son rôle déterminant dans la fête des récoltes de Souccot et comment il est venu à être associé au Temple de Jérusalem et à la Terre d’Israël.

L'exposition comprend des représentations et des mentions anciennes de l'etrog dans diverses sources et objets, notamment des pièces de monnaie en bronze frappées au moment de la destruction du Second Temple de Jérusalem en 70 de notre ère, qui sont estampillées d'une ressemblance avec le fruit, et des mosaïques provenant du sol d'une synagogue à Tibériade, en Israël, entre le 6ème et le 8ème siècle de notre ère.

Olivier Fitoussil/Flash90 Des fidèles juifs prient devant le Mur des Lamentations, dans la vieille ville de Jérusalem, lors de la bénédiction des prêtres à Souccot, le 22 septembre 2021

“Le fac-similé du Recueil Rothschild est le plus spécial – c’est le plus beau manuscrit hébreu jamais créé”, a déclaré Mintz. Selon l'UNESCO, ce manuscrit orné du nord de l'Italie, qui date du XVe siècle, offre “une rare fenêtre sur les coutumes religieuses, la vie quotidienne et la mode de la Renaissance italienne”. Au musée, la page des recueils Rothschild exposée montre un homme à la barbe blanche, la tête couverte d'un châle de prière, tenant dans sa main gauche un etrog bosselé avec le loulav, composé d'une fronde de palmier dattier, de saule et de myrte, dans son autre main. (Ensemble, ces objets sont connus sous le nom des "quatre espèces" caractéristiques de Souccot.)

Des boîtes conçues pour contenir les fruits sont également exposées. “La boîte à etrog devient un microcosme : vous pouvez voir comment les Juifs ont créé des objets pour embellir la fête et le rituel”, a déclaré Mintz. “Dans chaque endroit où une boîte à etrog est créée, elle reflétera une époque et un lieu de l’art et l’esthétique des Juifs à cette époque”.

Etrog : L'exposition Wandering Fruit - du 5 septembre au 20 novembre 2023 au musée Herbert & Eileen Bernard du temple Emanu-El, Manhattan, New York