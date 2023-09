11-Septembre : autant de pompiers morts de maladies liées aux opérations de secours que lors des attentats

Selon les pompiers de New York, 11 000 de leurs membres souffrent à ce jour de maladies liées à leur présence sur le lieu des attentats

Un triste cap a été franchi la semaine dernière avec la mort du 343e pompier décédé des suites des opérations de secours après les attentats contre les tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001. Il s'agit d'un seuil symbolique, puisque ce nombre équivaut à celui des pompiers morts sur site lors des opérations de sauvetage.

Les deux derniers pompiers à être décédés quelques jours après le 22e anniversaire de cette tragédie sont Hilda Vannata, 67 ans, et Robert Fulco, 73 ans, qui ont respectivement succombé à un cancer et à une fibrose pulmonaire.

STAN HONDA (AFP) Des pompiers dans les décombres de l'effondrement d'une des tours du World Trade Center le 11 septembre 2001.

Selon les pompiers de New York, 11 000 de leurs membres souffrent à ce jour de maladies liées à leur présence sur le lieu des attentats, dont 3 500 qui sont atteints d'un cancer. L'exposition aux particules toxiques générées par les incendies et l'effondrement des deux tours a considérablement accru le risque de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires et de cancer du sein chez les personnels de secours.