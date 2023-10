Scandale du parlement canadien : la communauté juive appelle à l’expulsion de l’ex-nazi

Yaroslav Hunka, qui a servi dans la 14e division Waffen Grenadier de la SS, avait été applaudi par le parlement canadien lors de la visite du président Zelensky

La polémique ne faiblit pas au Canada, après l’hommage rendu par le parlement à un ancien nazi lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Lors du passage de Zelensky à Ottawa le 22 septembre dernier, le président du parlement canadien Anthony Rota avait fait applaudir Yaroslav Hunka, vétéran ukrainien de 98 ans accusé d'avoir combattu dans la SS. Il avait présenté cet homme comme un "héros ukrainien", venant de sa circonscription électorale. Mais selon l'association de défense de la communauté juive au Canada, les Amis du Centre Simon Wiesenthal (FSWC), M. Hunka a servi dans la 14e division Waffen Grenadier de la SS, une unité militaire nazie dont les crimes contre l'humanité pendant l'Holocauste sont bien documentés.

AP Photo/Patrick Doyle Yaroslav Hunka (R) at the House of Commons in Ottawa.

Elu pour la première fois en 2004 sous la bannière libérale, M. Rota, 62 ans était le président de la Chambre depuis 2019 jusqu’à sa démission suite au scandale. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a quant à lui présenté mercredi ses "plus sincères excuses" devant le Parlement. Des représentants de la communauté juive du Canada réclament désormais des actions plus fortes, comme l’expulsion de Yaroslav Hunka.

Meir Weinstein, PDG d'Israel Now, une organisation dédiée à la promotion des valeurs juives et à la recherche de justice pour les victimes de l'Holocauste au Canada, a déclaré dans une interview sur Ynet Live que même si la démission du Président était une étape importante, cette démission était néanmoins insuffisante à ses yeux.

PATRICK DOYLE / POOL / AFP Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président de la Chambre des communes Anthony Rota et la présidente du Sénat Raymonde Gagneau au Parlement canadien, à Ottawa, Canada, le 22 septembre 2023

"Non, non, ce n'est pas suffisant du tout. Non seulement cela, mais l'orateur que l'on pourrait appeler à l'heure actuelle l'ancien président de la Chambre, a personnellement invité ce criminel de guerre nazi, collaborateur SS d'Ukraine, à la Chambre des représentants" a-t-il déclaré à Ynet.

Weinstein a indiqué par ailleurs avoir envoyé des lettres au Premier ministre canadien Justin Trudeau, exigeant que l’ancien nazi soit déchu de sa citoyenneté et expulsé : "il est entré dans ce pays illégalement. Il a menti et il y a en fait une vidéo qui circule d'une autre personne qui a servi dans la même unité que lui et qui se vante d'avoir assassiné des Juifs. C'est scandaleux."