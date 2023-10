Donald Trump qualifie son procès civil pour fraudes à New York de "simulacre"

Ce procès au civil, prélude d'un marathon judiciaire, pourrait menacer l'empire économique de Donald Trump

Donald Trump a qualifié lundi son procès civil pour fraudes à New York de "simulacre" et a de nouveau injurié la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James en la traitant de femme "raciste".

"Nous avons une procureure générale raciste qui est un spectacle d'horreur (...) C'est une arnaque, c'est un simulacre", a attaqué l'ancien président des Etats-Unis juste avant de pénétrer dans le prétoire d'un tribunal de Manhattan pour un procès civil pour fraudes fiscales et comptables le visant ainsi que deux de ses enfants, Donald Jr et Eric Trump.

Ce procès au civil, prélude d'un marathon judiciaire, pourrait menacer l'empire économique de Donald Trump.

AP Photo/Charlie Neibergall Donald Trump

La plaignante dans cette affaire, la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James (équivalent de ministre locale de la Justice) a assuré devant le palais de justice de Manhattan que la "justice allait prévaloir" et accusé le milliardaire républicain de "fraudes répétées" et d'avoir "triché".

Donald Trump, 77 ans, ne peut pas être condamné à de la prison dans cette affaire, mais le procès va offrir un avant-goût des échéances judiciaires susceptibles de perturber sa campagne pour l'investiture républicaine.

Inculpé au pénal dans quatre dossiers différents, qui n'ont pour l'instant pas entamé sa popularité auprès de la base républicaine, Donald Trump doit notamment comparaître à partir du 4 mars devant un tribunal fédéral de Washington. Il est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020 remportée par Joe Biden.

Il aura ensuite rendez-vous avec la justice de l'Etat de New York pour des fraudes comptables, puis en Floride pour sa gestion négligente de documents confidentiels après son départ de la présidence.