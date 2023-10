USA : plusieurs blessés dans une fusillade près d'un campus universitaire à Baltimore

La police a annoncé aux alentours de minuit que l'incident était terminé

Plusieurs personnes ont été blessées par balle près d'un campus universitaire de Baltimore, dans l’État du Maryland au nord-est des États-Unis, mardi en fin de journée, a indiqué la police locale. Le département de la police de Baltimore (BPD) a indiqué vers 22h locales sur X (ex-Twitter), être en cours d'intervention face à "une situation de tireur actif" près du campus de l'université Morgan State. Le BPD a ensuite annoncé aux alentours de minuit que "l'incident n'est plus considéré comme actif".

"Le BPD confirme qu'il y a plusieurs victimes impliquées", a-t-il poursuivi avant de demander aux habitants de la ville de continuer à se "mettre à l'abri et à éviter la zone". L'université a également invité les étudiants et leurs familles à éviter la zone et à se mettre à l'abri. Morgan State est une université historiquement noire qui compte environ 9 000 étudiants.

AP Photo/Julia Nikhinson Les médias devant l'entrée de l'université Morgan State après la fusillade à Baltimore, aux États-Unis

Les fusillades sont devenues courantes et inquiétantes aux Etats-Unis, qui comptent davantage d'armes individuelles que d'habitants, en raison notamment de la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme.