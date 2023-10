Le Canada envisage de divulguer les noms d'anciens nazis ayant immigré dans le pays

En 1986 la commission Deschênes, avait rendu un rapport sur la présence alléguée de plus de 800 criminels de guerre nazis au Canada, sans divulguer de noms

Le gouvernement canadien envisage de déclassifier une liste d'anciens collaborateurs présumés du régime nazi ayant immigré au Canada après la Seconde Guerre mondiale, a affirmé mercredi le Premier ministre Justin Trudeau. Cette considération survient à la suite de l’hommage rendu au Parlement à un ex-soldat nazi en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui ignorait le passé de l’homme. "Nous avons veillé à ce que de hauts fonctionnaires examinent cet enjeu très attentivement, notamment en fouillant dans les archives" et fassent "des recommandations aux ministres responsables", a déclaré Justin Trudeau à la presse.

En 1986, une enquête publique, dite la commission Deschênes, avait rendu un rapport indépendant sur la présence alléguée de plus de 800 criminels de guerre nazis au Canada, mais n'avait pas divulgué de noms. Des organisations juives ont fait pression pour que la partie classifiée du rapport soit à présent rendue publique par le gouvernement.

L'idée de divulguer les noms d'anciens soldats nazis fait suite au scandale causé fin septembre par l'ex-président de la Chambre des communes, Anthony Rota, qui a fait applaudir Yaroslav Hunka, un vétéran ukrainien de 98 ans accusé d'avoir combattu dans la SS, en le présentant comme un "héros ukrainien".

"L'implication par le passé de M. Hunka au sein de la Waffen-SS et sa reconnaissance à la Chambre des communes ont été une source de grande préoccupation pour la gouverneure générale" Mary Simon, ont indiqué ses services dans un communiqué. La représentante du roi Charles III au Canada a exprimé dans la foulée son "profond regret" et ses "excuses sincères" pour la nomination de Peter Savaryn en 1987 à l'Ordre du Canada, la plus haute distinction civile du pays, titre perdu à sa mort en 2017.

Selon le média juif américain Forward, qui avait révélé le passé de M. Hunka, Peter Savaryn, ancien chancelier de l'Université de l'Alberta, avait aussi été membre de la Waffen-SS. Les Amis du Centre Simon Wiesenthal ont appelé les autorités canadiennes à "remédier aux erreurs commises et aux préjudices causés" à propos de ce chapitre "sombre" de l'histoire du pays.