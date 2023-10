"Tant que que notre pays fournira des milliards de dollarspour soutenir le gouvernement d'apartheid, le cycle de violence se

La représentante démocrate du Congrès américain, Rashida Tlaib, a critiqué dimanche la décision des États-Unis d'octroyer des milliards de dollars en financement à ce qu'elle a qualifié de "gouvernement d'apartheid" israélien. Ses propos sont intervenus en réponse à l'attaque dévastatrice du Hamas contre Israël.

"Je suis plus que jamais déterminée à me battre pour un avenir juste où chacun peut vivre en paix, sans peur et avec une véritable liberté, l'égalité des droits et la dignité humaine", a déclaré Rashida Tlaib. "Le chemin vers cet avenir doit inclure la levée du blocus, la fin de l'occupation et le démantèlement du système d'apartheid qui crée les conditions suffocantes et déshumanisantes qui peuvent conduire à la résistance", a-t-elle poursuivi.

"Le fait de ne pas reconnaître la réalité violente de la vie en état de siège, de l'occupation et de l'apartheid ne rend personne plus en sécurité. Aucune personne, aucun enfant, où que ce soit, ne devrait avoir à souffrir ou à vivre dans la peur de la violence. Nous ne pouvons pas ignorer l'humanité des uns et des autres", a-t-elle écrit. "Tant que que notre pays fournira sans condition des milliards de dollars pour soutenir le gouvernement d'apartheid, ce cycle de violence déchirant se poursuivra", a conclu la représentante.

"Le Hamas a tué plus de 700 Israéliens et en a kidnappé plus de 100, y compris des enfants, et pourtant la représentante Rashida Tlaib condamne outrageusement Israël et ignore le Hamas", a réagi le lobby américain pro-israélien AIPAC sur X (ex-Twitter). "Cette déclaration montre à quel point Tlaib et ses alliés anti-Israël sont extrêmes et détachés du reste de l'Amérique, du Congrès et du Parti démocrate". Rashida Tlaib, d’origine palestinienne, est connue pour ses positions systématiquement anti-israéliennes et son soutien au BDS.