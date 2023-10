USA : Joe Biden condamne le meurtre d'un enfant musulman, un "acte de haine horrible"

"Les enquêteurs ont pu déterminer que les deux victimes ont été ciblées qu'elles sont musulmanes et en raison du conflit entre le Hamas et Israël"

Le président américain Joe Biden a condamné dimanche le meurtre d'un garçon musulman de six ans qui a été poignardé près de Chicago, dénonçant un "acte de haine horrible", lié selon la police à la guerre entre Israël et le Hamas. L'enfant, qui a reçu samedi 26 coups de couteau, est décédé à l'hôpital. Sa mère de 32 ans devrait, elle survivre, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Will, dans l'Illinois (nord-est), qui a qualifié l'attaque d'"odieuse".

"Les enquêteurs ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque violente ont été ciblées par le suspect parce qu'elles sont musulmanes et en raison du conflit en cours au Proche-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens", indique le communiqué.

Dans un communiqué publié dimanche, Joe Biden a confirmé que la femme était la mère du garçon et a affirmé que leur "famille musulmane palestinienne était venue en Amérique pour y chercher ce que nous cherchons tous : un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix". "Cet acte de haine horrible n'a pas sa place en Amérique et va à l'encontre de nos valeurs fondamentales : la liberté de prier sans crainte, la liberté de croire et la liberté d'être", a-t-il ajouté.

Selon le bureau du shérif, la mère a réussi à appeler les secours tout en repoussant son assaillant, Joseph Czuba, 71 ans. Lors de l'autopsie, un couteau militaire dentelé avec une lame de 15 cm a été retiré de l'abdomen de l'enfant. À son arrivée, la police a trouvé Joseph Czuba assis près de l'entrée de la résidence où l'agression a eu lieu, son front marqué par une lacération. Il a été inculpé de meurtre, de tentative de meurtre et de deux chefs d'accusation de crime de haine.