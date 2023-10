New York : le silence troublant de l'université de Columbia face à la montée de l'antisémitisme

Des messages antisémites et antisionistes ont proliféré sur la plateforme de l'université exacerbés par la réponse laconique d'une grande partie de la direction

Au cœur de la ville de New York, l'université Columbia, vénérable institution, est depuis longtemps reconnue pour son enseignement rigoureux. Cependant, malgré sa solide réputation, une tempête se prépare, en particulier pour ses communautés juive et israélienne.

La récente attaque terroriste du Hamas contre Israël n'a pas seulement ébranlé la situation géopolitique mais a également provoqué une atmosphère inquiétante qui règne sur le campus de Columbia, en particulier pour ceux qui ont des liens avec Israël. Columbia est souvent considéré comme l'un des campus les plus hostiles à Israël aux États-Unis. Le récent conflit a exacerbé cette hostilité, révélant un courant sous-jacent d'antisémitisme et d'antisionisme profondément inquiétant qui imprègne à la fois le corps étudiant et la faculté. Bien que Columbia accueille une importante communauté juive et israélienne, y compris de nombreux vétérans de l'armée israélienne dans son école d'études générales, la réaction au récent conflit a été, au mieux, décourageante. Dans les groupes de discussion non officiels de Columbia, les messages antisémites se sont multipliés depuis le jour de l'attaque, allant de messages ignobles souhaitant du mal aux soldats israéliens à des images et des vidéos destinées à intimider les étudiants juifs. Une peur tangible a envahi la communauté juive, avec des incidents tels que des mezuzahs arrachées des portes et des contacts avec l'administration pour répondre aux inquiétudes palpables concernant la sécurité des étudiants juifs dans ce déferlement d'antisémitisme.

Courtesy: Steven S. Screenshot taken from the Columbia University app for students

Courtesy: Steven S. Screenshot from a Whatsapp group chat among Columbia University students.

La position de la faculté a également été une source d'inquiétude. Alors qu'une poignée de professeurs ont apporté leur soutien, une grande partie d'entre eux semble adhérer à la culture anti-israélienne de Columbia. On a même entendu certains professeurs justifier les attaques terroristes du Hamas comme une "lutte pour les droits de l'homme fondamentaux", tandis que d'autres ont ignoré les appels des étudiants pendant cette période tumultueuse. Un étudiant s'est plaint : "Columbia est compétitive et la pression est forte, la guerre en Israël tombe pendant la période des partiels et nous ne ressentons que très peu, voire absolument aucun soutien de la part de nos professeurs".

Courtesy: Steven S. Screenshot of an email sent by a Columbia University lecturer notifying students of the prepared discussion following Hamas's attack on Israeli civilians on Saturday.

Les déclarations des doyens de plusieurs des 17 écoles de Columbia ont été particulièrement tièdes et sans engagement. Joseph Sorett, doyen du Columbia College, a décrit de manière neutre l'attaque du Hamas et la réponse d'Israël comme "les événements en Israël et à Gaza". Gillian Lester, doyenne de la Columbia Law School, a parlé de "la violence qui a éclaté en Israël et à Gaza le week-end dernier", et Minouche Shafik, la nouvelle présidente, a reconnu "l'horrible attaque contre Israël ce week-end et la violence qui s'en est suivie". Cependant, une chose a brillé par son absence : à part le doyen de la School of General Studies - qui accueille la plus grande population israélienne à Columbia - aucun membre de la direction n'a condamné le Hamas pour ses attaques terroristes contre Israël.

Courtesy: Steven S. Statement released by Dean of Columbia College Josef Sorrett following Hamas's attack on Saturday.

Le président de l'association Students Supporting Israel (SSI) de Columbia a exprimé la frustration et le chagrin de nombreuses personnes : "Nous demandons à notre administration de faire mieux pour soutenir nos étudiants juifs. [...] C'est déchirant de voir notre administration faire le strict minimum pour s'assurer que notre communauté est soutenue". Face à l'adversité, les organisations pro-israéliennes et juives sur le campus ont fait preuve d'une proactivité louable en organisant des veillées, des manifestations, des rassemblements et des dépôts de documents afin de favoriser l'unité et de contrer la désinformation. La communauté juive s'est mobilisée quotidiennement depuis samedi, ainsi que plusieurs organisations travaillant sans relâche pour veiller à ce que la vérité soit exprimée haut et fort.

Alors que près d'un millier d'étudiants se sont rassemblés pour une veillée devant la bibliothèque principale, la détermination était claire : "Nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir nos frères et sœurs en Israël. Nous collectons des fonds et faisons des dons aux unités de nos pairs et collègues de Columbia qui sont retournés se battre", déclare le président de l'ISS de Columbia.

L'inquiétude de la communauté juive pour sa sécurité n'est pas sans fondement. Mercredi, un étudiant israélien a été agressé physiquement par un étudiant pro-palestinien sur le campus, et l'agresseur a été arrêté par la police du campus.

Jeudi, les étudiants pour la justice pour la Palestine ont organisé un grand rassemblement pour la "journée de la résistance". La communauté juive a décidé d'organiser une contre-manifestation silencieuse. L'université a pris la décision sans précédent de fermer le campus aux non-affiliés pendant toute la journée, un geste qui témoigne d'une grave préoccupation pour la sécurité publique.

Courtesy: Steven S. Student participants of the group Jews for Palestine hold a meeting on the Columbia University campus, New York.

À une époque où l'unité et le soutien sont primordiaux, la question demeure : L'université de Columbia sera-t-elle à la hauteur et apportera-t-elle le soutien et la condamnation nécessaires de l'antisémitisme, ou ses communautés juive et israélienne continueront-elles à naviguer seules sur cette voie difficile ?