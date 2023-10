Des manifestants occupent un bâtiment du Congrès américain pour exiger un cessez-le-feu à Gaza

La manifestation a été organisée à l'appel du mouvement Jewish Voice for Peace (Voix juive pour la paix).

Au moins une centaine de manifestants ont occupé mercredi un bâtiment du Congrès américain pour exiger des élus et de l'administration Biden qu'ils fassent pression pour un cessez-le-feu à Gaza.

Vêtus de t-shirts noirs barrés de l'inscription "Les juifs disent: cessez-le-feu maintenant" et "Pas en notre nom", ils se sont assis en applaudissant et en chantant dans la rotonde du Cannon Building, l'un des bâtiments du Congrès, et ont déployé de grandes banderoles proclamant "Cessez-le-feu" et "Laissez Gaza vivre".

La police du Capitole a interpellé plusieurs protestataires. "Les manifestations ne sont pas autorisées à l'intérieur des bâtiments du Congrès", a-t-elle écrit sur X (anciennement Twitter). "Nous avons averti les manifestants qu'ils devaient cesser de manifester et quand ils n'ont pas obtempéré, nous avons commencé à les arrêter", a-t-elle ajouté. La manifestation a été organisée à l'appel du mouvement Jewish Voice for Peace (Voix juive pour la paix). Avant que certaines d'entre elles ne se dirigent vers le Cannon Building, des centaines de personnes s'étaient rassemblées sur le National Mall, près du Capitole, pour exhorter l'administration Biden à plaider pour un cessez-le-feu. "Biden est vraiment le seul qui ait le pouvoir de faire pression sur Israël en ce moment, et il faut qu'il utilise ce pouvoir pour sauver des vies innocentes", a dit Hannah Lawrence, 32 ans, venue de l'Etat du Vermont pour cette manifestation. "Si je pouvais envoyer un message au président, je dirais 'ouvrez les yeux', regardez ce qui se passe à Gaza. Si vous voulez pouvoir vous regarder dans un miroir, vous devez vous dresser et mettre fin au génocide'", a de son côté déclaré la rabbin Linda Holtzman, 71 ans, venue de Philadelphie.