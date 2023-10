USA : 58 stars de cinéma appellent à un cessez-le-feu à Gaza

La semaine dernière, plus de 700 personnalités ont condamné dans une lettre les exactions du Hamas

58 personnalités de l'industrie du divertissement à Hollywood ont publié une lettre ouverte demandant au président américain Joe Biden d'appeler à un cessez-le-feu à Gaza et en Israël. Parmi les signataires figurent les acteurs oscarisés Joaquin Phoenix, Kate Blanchett, Susan Sarandon, Mahershala Ali, le comédien et animateur John Stewart, ainsi que les acteurs Kristen Stewart et Riz Ahmed.

"Nous appelons le gouvernement et tous les dirigeants mondiaux à respecter la vie en Terre Sainte et à appeler à un cessez-le-feu sans délai, la fin immédiate des bombardements sur Gaza et la libération des otages", ont-ils écrit. La lettre, diffusée par l'organisation Artists 4 Ceasefire ("Artistes pour un cessez-le-feu"), inclut également une déclaration finale du porte-parole de l'ONU, James Elder, qui a mentionné "les destructions infligées à la population de Gaza par les frappes aériennes israéliennes et la perturbation de l'approvisionnement en eau et en électricité dans la bande de Gaza".

"Il ne reste pratiquement plus de nourriture, d'eau, d'électricité, de médicaments et d'accès sûr aux hôpitaux pour les enfants et les familles de Gaza après des jours de bombardements aériens et de perturbations dans toutes les voies d'approvisionnement", a déclaré Elder. "La seule centrale électrique de Gaza a épuisé son carburant mercredi après-midi, coupant l'électricité, l'eau et les services d'évacuation des eaux. La plupart des habitants ne peuvent plus obtenir d'eau potable, la situation humanitaire est devenue critique, et pourtant tous les rapports indiquent de nouvelles victimes. La compassion et le droit international exigent de l'aide."

La semaine dernière, plus de 700 personnalités et membres de l'industrie du divertissement à Hollywood ont publié une lettre ouverte condamnant le groupe terroriste Hamas et appelant à la libération des otages détenus à Gaza. Parmi les signataires figuraient Gal Gadot, les producteurs Gary Barber et Haim Saban, Jamie Lee Curtis et Michael Douglas, Emmy Rossum, Jerry Seinfeld, et d'autres encore.