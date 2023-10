Etats-Unis : vive réprobation après une image d'Hitler projetée dans le stade d'une université

Les batailles d'opinion font rage dans les universités américaines autour de la guerre entre Israël et le Hamas

Une image d'Hitler apparue sur un écran géant dans le stade de l'Université du Michigan samedi soir, avant un match, a provoqué la stupéfaction du public et de vives réprobations. L'image a été projetée lors d'un quizz précédant la rencontre, dont l'une des questions était le lieu de naissance du dictateur nazi.

Suite aux critiques, la direction de l'Université du Michigan a présenté des excuses aux spectateurs, expliquant que les questions et leurs illustrations provenaient d'une société tiers.

"Nous regrettons profondément le contenu affiché, car il ne représente pas nos valeurs institutionnelles. L'Université du Michigan ne fera plus appel à ce tiers à l'avenir, et mettra dorénavant en œuvre des procédures de filtrage et d'approbation plus strictes pour tout contenu affiché sur les panneaux vidéo", a déclaré aux médias Matt Larson, directeur sportif de l'Université du Michigan.

L'image d'Hitler projetée plusieurs secondes sur l'écran géant a suscité une vive réprobation, dans le contexte du climat d'antisémitisme aux Etats-Unis aiguisé par la guerre entre Israël et le Hamas. Les batailles de l'opinion font particulièrement rage dans les universités américaines, où le BDS et les mouvements propalestiniens sont très actifs. De nombreux établissements étudiants du pays, dont Harvard, ont été épinglés pour ne pas avoir condamné clairement les attaques du Hamas.

Samedi, la présidente d'une synagogue de Detroit a été assassinée à coups de couteau devant son domicile. La police enquête autour d'un éventuel mobile antisémite à ce crime.