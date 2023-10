"Il semble que Netanyahou a oublié que Gaza ne comprend pas seulement des soldats du Hamas, mais aussi des femmes et des enfants"

Lors d'une conférence de presse samedi au palais présidentiel de Planalto, dans la capitale Brasilia, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré que le Brésil ne "reconnaissait pas le Hamas comme un mouvement terroriste". Une position justifiée, selon lui, par l'alignement du Brésil sur le Conseil de sécurité des Nations unies, a rapporté l'ONG Middle East Monitor. Lula Da Silva estime que le Hamas est un parti démocratique, qui a participé à des élections dans la bande de Gaza et les a remportées.

"La position du Brésil est claire : le Brésil ne reconnaît que les organisations terroristes considérées par le Conseil de sécurité des Nations unies, et le Hamas n'est pas reconnu par le Conseil comme une organisation terroriste", a affirmé Lula. "Ce que nous attendons maintenant du Premier ministre israélien, c'est qu'il mette fin à la guerre contre la bande de Gaza. Il semble que Netanyahou a oublié que Gaza ne comprend pas seulement des soldats du Hamas, mais aussi des femmes et des enfants, les plus grandes victimes de la guerre", a-t-il ajouté.

Wisam Hashlamoun/FLASH90 Terroristes du Hamas dans la bande de Gaza, le 7 octobre 2023

Par ailleurs, Lula Da Silva a souligné la position du Brésil en faveur de la paix : "Ce qu'il faut maintenant, c'est surmonter la force des balles par la force du dialogue. Je continuerai à parler de paix. La force du dialogue est capable de vaincre et est plus efficace que la puissante bombe que l'homme peut produire".

À la fin de la conférence de presse, Lula a réaffirmé son engagement à secourir les Brésiliens qui se trouvent encore à Gaza : "Nous ne laisserons pas un seul Brésilien rester dans la bande de Gaza. Nous essaierons de rechercher tout le monde, car c'est le rôle du gouvernement".