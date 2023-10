Gaza : Washington appelle Israël à faire la "distinction" entre le Hamas et les civils palestiniens

"Le gouvernement israélien devrait prendre toutes les mesures possibles à sa disposition pour faire la distinction entre le Hamas"

Les Etats-Unis ont affirmé dimanche qu'Israël se devait de faire la "distinction" dans ses opérations militaires entre le Hamas et les civils palestiniens, alors que l'armée israélienne intensifie ses bombardements et ses opérations terrestres dans la bande de Gaza.

"Ce que nous croyons, c'est qu'à chaque heure, chaque jour de cette opération militaire, le gouvernement israélien devrait prendre toutes les mesures possibles à sa disposition pour faire la distinction entre le Hamas – les terroristes qui sont des cibles militaires légitimes – et les civils qui ne le sont pas", a déclaré sur CNN le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Mahmud HAMS / AFP A man speaks with a UNRWA worker outside a shelter for displaced Palestinians in Khan Yunis in the southern Gaza Strip.

"C'est le conseil que nous leur donnons. C'est ce que nous communiquons, et nous continuons de le faire aux plus hauts niveaux", a-t-il ajouté en précisant que le président Joe Biden s'entretiendrait à nouveau dimanche avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les deux dirigeants se parlent presque au quotidien depuis le début de la guerre déclenchée après l'attaque sanglante sans précédent du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien. Cette attaque a fait 1.400 morts depuis cette date, essentiellement des civils, selon les autorités. M. Sullivan a aussi relevé sur la chaîne ABC que le Hamas faisait "tout ce qui est en son pouvoir pour mettre les gens en danger, pour les utiliser comme boucliers humains" mais "il incombe à Israël de prendre les mesures nécessaires pour faire la distinction entre le Hamas qui ne représente pas le peuple palestinien et des civils palestiniens innocents".

Il a encore dit qu'Israël devait privilégier "les opérations ciblées". Les Etats-Unis sont le premier soutien d'Israël et lui fournisse une aide militaire significative.