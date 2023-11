Des professeurs ont qualifié l'attaque du Hamas d'"action militaire", la reliant à la politique israélienne, créant un climat d'anxiété pour les étudiants juifs

Des étudiants juifs de l'Université Columbia ont signalé lundi lors d'une conférence de presse avoir été victimes d'incidents antisémites, notamment des menaces de mort, exigeant de l'administration universitaire des actions concrètes pour leur protection. Ces incidents font suite à une série d'actions antisémites et anti-israéliennes après l'assaut du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a causé la mort de plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils.

À Columbia, un étudiant israélien a été récemment agressé dans un acte que la police a qualifié de crime de haine. De plus, une croix gammée a été découverte dans une salle de bains de l'édifice des affaires internationales. Keren Yarhi-Milo, doyenne de l'École des affaires internationales et publiques, s'est dit "choquée et consternée" par ces actes.

Des dizaines de professeurs de Columbia ont par ailleurs qualifié l'attaque du Hamas d'"action militaire", liant indirectement cette action à la politique israélienne, créant un climat d'anxiété pour les étudiants juifs. De tels incidents ne sont pas isolés à Columbia. La Ligue Anti-Diffamation a révélé une hausse de près de 400% des incidents antisémites aux États-Unis après l'attaque du 7 octobre, et Christopher Wray, directeur du FBI, a souligné que l'antisémitisme aux États-Unis atteint des "niveaux historiques".

Simultanément, l'Université Cornell, également dans l'Etat de New York, est aussi sous les projecteurs après l'arrestation de Patrick Dai, un étudiant de 21 ans, soupçonné d’avoir proféré des menaces antisémites en ligne contre la communauté juive de la faculté.

Dai est accusé d'avoir posté des messages menaçants, y compris des menaces de fusillade dans un réfectoire casher sur le campus de Cornell. Cet incident s'ajoute à l'inquiétude croissante des étudiants juifs, qui représentent environ 22% de la population étudiante à Cornell, selon l'organisation Hillel.