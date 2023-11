Gaza: Biden fait état de progrès dans l'obtention d'une pause humanitaire

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Washington contre la politique américaine de soutien à Israël

Le président américain Joe Biden a fait état samedi de progrès dans l'obtention de la "pause humanitaire" réclamée par Washington dans les combats entre Israël et le Hamas à Gaza, censée aider à protéger les civils et à acheminer davantage d'aide vers la bande de Gaza assiégée. Interrogé sur l'existence de progrès à ce sujet, Joe Biden a répondu "oui", à sa sortie d'une église du Delaware, levant le pouce, avant de monter dans son véhicule. Dans le même temps, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Washington, appelant à un "cessez-le-feu" immédiat dans la bande de Gaza, et fustigeant la politique américaine de soutien à Israël.

Drew Angerer/Getty Images/AFP Des milliers de personnes se rassemblent devant la Maison Blancheà Washington pour la Palestine, appelant à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le 4 novembre 2023

Brandissant des drapeaux palestiniens et portant pour beaucoup le traditionnel keffieh, des milliers de personnes se sont réunies à Washington au 29ème jour de la guerre entre Israël et le Hamas, pour demander à "mettre fin tout de suite au siège de Gaza". "Nous te disons non, Joe le génocidaire", clamaient des manifestants, en référence au président démocrate Joe Biden."Nous sommes autant des humains que les Ukrainiens", "Biden Biden, tu ne peux pas te cacher, tu as approuvé un génocide", pouvait-on lire sur les pancartes.

https://twitter.com/i/web/status/1720985978322456651 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'administration du président Joe Biden a manifesté son soutien sans faille à son allié israélien à la suite de l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre. Le gouvernement américain a rejeté les appels à un "cessez-le-feu", appelant plutôt à des "pauses humanitaires".

Par ailleurs, plusieurs centaines de blessés, d'étrangers et de binationaux ont pu quitter Gaza vers l'Egypte depuis le 1er novembre via Rafah également, mais le gouvernement du Hamas a décidé de suspendre samedi ces évacuations en raison du refus d'Israël de laisser partir des blessés palestiniens. La décision de l'Etat hébreu a été motivée après que le Hamas Hamas a essayé de faire sortir ses terroristes de la bande de Gaza via les ambulances qui ont évacué des dizaines de Palestiniens blessés vers l’Égypte, la semaine dernière semaine.

MOHAMMED ABED / AFP Des ambulances franchissent le poste-frontière de Rafah en direction de l'Égypte

Le Hamas avait dressé une liste des Palestiniens grièvement touchés lors du conflit qu’il souhaitait faire évacuer de Gaza pour les transporter dans des hôpitaux de campagne établis en Égypte, au même moment où des milliers de ressortissants étrangers quitteraient le territoire palestinien.

La liste avait ensuite été vérifiée par l’Égypte et les États-Unis – et il s’était avéré qu’un tiers de noms inscrits étaient des terroristes du Hamas, a expliqué un responsable de l’administration américaine, qui a ajouté que la liste avait été rejetée et qu’aucun des 76 Palestiniens blessés qui ont finalement pu quitter Gaza n’appartenaient au groupe terroriste.