USA : un Juif âgé de 69 ans meurt après avoir été attaqué par des manifestants pro-palestiniens à Los Angeles

Paul Kessler a été violemment frappé à la tête avec un mégaphone par un manifestant avant de tomber et de se cogner la tête au sol

Paul Kessler, un homme juif âgé de 69 ans est décédé lundi après avoir été blessé dans une altercation lors d'un rassemblement pro-palestinien à Thousand Oaks, au nord-ouest de Los Angeles, selon les autorités. Deux manifestations concurrentes avaient lieu non loin l’une de l’autre, a indiqué le bureau du shérif, l’une pro-palestinienne, l’autre en faveur d’Israël. Paul Kessler était impliqué dans une querelle avec des manifestants pro-palestiniens lorsqu’il a été violemment frappé à la tête avec un mégaphone par un manifestant avant de tomber et de se cogner la tête au sol selon plusieurs témoins.

Le bureau du médecin légiste du comté de Ventura a conclu que la mort de Paul Kessler avait été causée par traumatisme crânien dû à un objet contondant. "Le bureau du shérif du comté de Ventura enquête sur l'incident et n'a pas exclu la possibilité d'un crime de haine", a déclaré le bureau du shérif du comté.

"Nous sommes dévastés d'apprendre la mort tragique d'un homme juif frappé à la tête par un manifestant pro-palestinien", a déclaré la Fédération juive du Grand Los Angeles. "Nous vous rappelons qu'il s'agit du quatrième crime antisémite majeur commis à Los Angeles au cours de cette seule année. La violence à l'encontre de notre peuple n'a pas sa place dans une société civilisée. Nous exigeons la sécurité. Nous ne tolérerons pas la violence contre notre communauté", a ajouté l’organisation.

Plusieurs groupes juifs américains ont par ailleurs signalé une augmentation des actes antisémites à Los Angeles et plus généralement dans tous les États-Unis depuis le début de la guerre. "Les gens ont le droit de protester contre les politiques et les actions d'Israël, mais dans de trop nombreux cas ces derniers temps, nous avons vu des manifestants dévier vers un extrémisme et un antisémitisme explicites et dangereux", a indiqué la présidente du Conseil juif pour les affaires publiques de Los Angeles, Amy Spitalnick.