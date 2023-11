Aux Etats-Unis, Black Lives Matter rejoint la cause palestinienne

Les militants du mouvement en faveur des droits des Noirs américains voient de nombreuses similitudes entre leur combat et la cause palestienne

Le mouvement Black Lives Matter, connu pour son plaidoyer en faveur des droits des Noirs américains, exprime également sa solidarité avec la cause palestinienne depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, dans une "convergence de luttes" aux États-Unis. A New York, on a ainsi vu des manifestants brandir des pancartes portant les inscriptions "Black Lives pour la Palestine" et "Le silence blanc est une violence". Cette alliance s'enracine dans une histoire partagée de résistance et s'est intensifiée ces dernières années, selon Derek Ide, historien à l'université du Michigan. Pour lui, Black Lives Matter a contribué à sensibiliser le public à la question palestinienne.

KENA BETANCUR / AFP Des manifestants brandissent des drapeaux palestiniens alors qu'ils traversent le pont de Brooklyn lors d'un rassemblement de soutien aux Palestiniens à New York, le 7 novembre 2023

Historiquement, des intellectuels noirs américains ont trouvé de l'inspiration dans le mouvement sioniste au XIXe siècle. Cependant, avec l'avènement du Black Power et des mouvements anti-guerre au milieu du XXe siècle, une sympathie croissante envers la lutte palestinienne s'est développée parmi les militants afro-américains, explique Sam Klug, historien spécialisé dans les études afro-américaines et la décolonisation.

Le décès de Michael Brown, un jeune homme noir abattu par la police en 2014 à Ferguson, a coïncidé avec une offensive militaire israélienne à Gaza. Cette simultanéité a renforcé l'identification à des "luttes communes" chez de nombreux militants, relève Derek Ide. Des échanges entre manifestants de Ferguson et Palestiniens ont vu le jour, partageant stratégies et expériences de répression.

D'après Sam Klug, la présence croissante de Black Lives Matter a également dynamisé les manifestations contre les actions militaires israéliennes à Gaza, notamment après les attaques du Hamas en octobre en Israël. Black Lives Matter n'est pas le seul moteur de ces mobilisations, mais il joue un rôle significatif dans la croissance de ces mouvements.

Bing GUAN / AFP Membres du Parti socialiste du peuple africain lors d'une manifestation Black Lives Matter en Californie, le 1er août 2020

Sam Klug souligne enfin qu'un "langage visuel clair et partagé" entre les images de violence des forces de sécurité israéliennes contre les Palestiniens et celles des violences policières envers les Afro-Américains aux États-Unis a facilité une reconnaissance mutuelle des injustices. Ce phénomène explique en partie le soutien croissant de la cause palestinienne parmi la jeunesse américaine, malgré la politique pro-israélienne traditionnelle du gouvernement américain.