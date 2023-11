Brésil : des terroristes liés au Hezbollah planifiaient des attaques contre des Juifs

D'après les informations publiées, les suspects planifiaient d'attaquer des bâtiments communautaires ainsi que des synagogues

La police fédérale du Brésil a mené une opération contre des terroristes liés au Hezbollah qui planifiaient des attaques contre les Juifs du pays, ont rapporté les médias ce mercredi. D'après les informations publiées, les suspects planifiaient d'attaquer des bâtiments communautaires ainsi que des synagogues.

Au cours de l'opération menée par les forces de l'ordre, deux hommes soupçonnés d'avoir recruté des membres de cellules terroristes au Brésil ont été arrêtés. Au total, les raids policiers ont été menés sur 11 cibles dans les États de Sao Paulo et Minas Gerais et dans la capitale, Brasilia. D'après les enquêteurs, le Hezbollah a recruté les suspects et leur a fourni des fonds pour mener des attaques terroristes au Brésil.

Cela fait plusieurs années que des informations sont rapportées concernant des éléments opérant dans les pays d’Amérique du Sud afin de collecter des fonds pour le compte du Hezbollah. En 2018, la police brésilienne avait arrêté Assad Ahmed Barkat, un membre du Hezbollah identifié aux États-Unis comme l'un des principaux collecteurs de fonds de l'organisation terroriste libanaise, après que le Paraguay voisin a émis un mandat d'arrêt contre lui pour des soupçons d'usurpation d'identité.

Quelques années avant, en 2014, la police avait établi un lien entre le Hezbollah et le cartel PCC de Sao Paulo, précédemment défini par l'administration américaine comme le cartel de drogue le plus important au Brésil et l'un des plus importants au monde. Selon la police, le Hezbollah aurait notamment aidé le PCC à se procurer des armes, en échange de la protection des prisonniers d'origine libanaise incarcérés dans les prisons du Brésil.