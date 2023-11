L'événement a été organisé à l'initiative du réalisateur israélien Guy Nattiv et de l'actrice Gal Gadot

Le film, qui présente des images du massacre d'Israéliens par le Hamas le 7 octobre, a été projeté mercredi soir au Musée de la Tolérance du Centre Simon Wiesenthal à Los Angeles. L'événement a été organisé à l'initiative du réalisateur israélien Guy Nattiv et de l'actrice Gal Gadot. De nombreuses personnalités et décideurs de l'industrie cinématographique à Hollywood étaient présents.

Intitulé "Témoignage du massacre du 7 octobre", produit par le porte-parole de l’armée israélienne, le documentaire a été introduit par l'ambassadeur d'Israël aux Nations unies, Gilad Erdan. Ce film "va changer votre vision du Moyen-Orient et de la guerre à Gaza", a-t-il déclaré. "On me demande souvent : Pourquoi se sont-ils filmés en train de faire ce qu'ils ont fait ? Et je réponds : parce qu'ils voulaient terroriser les Israéliens pour qu'ils ne se sentent jamais en sécurité en Israël."

Le rabbin Marvin Hier, président du Centre Simon Wiesenthal, a également pris la parole avant la projection. Il a souligné l'histoire tragique du peuple juif et la survie malgré les persécutions au cours de l'histoire. Il a rappelé une citation de Simon Wiesenthal, soulignant que la survie du peuple juif est un témoignage de résilience face à l'adversité.

À l'extérieur du lieu de la projection, une bagarre a éclaté entre manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens, nécessitant l'intervention de la police. Des manifestants agitaient des drapeaux américains et israéliens et appelaient à "ramener à la maison" les otages israéliens, tandis que d'autres, du côté pro-palestinien, tenaient des pancartes accusant le film de promouvoir un message pro-génocide, a rapporté le Los Angeles Times.

La projection, destinée aux professionnels de l'industrie du divertissement à Hollywood, a vu la présence de célébrités telles que Mark Feuerstein. Celui-ci a exprimé son horreur face à la cruauté montrée dans le film et a critiqué le silence de certaines stars d'Hollywood sur le soutien à Israël.