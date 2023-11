New York : un drapeau israélien brûlé lors d'une manifestation pro-palestinienne

Les émeutiers ont jeté de la peinture rouge sur le bâtiment du New York Times, affirmant que le journal est favorable à Israël

Un manifestant propalestinien a mis le feu à un drapeau israélien et l'a piétiné lors d'une manifestation vendredi à New York. L'incident s'est déroulé au cours d'une importante manifestation qui a commencé à Columbus Circle, à Manhattan, attirant des milliers de participants. La personne qui a brûlé le drapeau avait le visage couvert d'un keffieh. Les organisateurs de l'événement ont appelé à soutenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, ainsi qu'à défendre la liberté des Palestiniens.

Selon un post Instagram des organisateurs, "Gaza appelle, et nous répondons. La Palestine sera libre, car en résistant, nous gagnons ensemble. Cessez le feu." Les manifestants ont scandé des slogans tels que "5, 6, 7, 8, Israël est un État terroriste", a rapporté FOX 5.

À un moment, des affrontements ont éclaté entre des partisans palestiniens et un supporter d'Israël, qui a éclaté en sanglots, selon le New York Post. Un manifestant pro-palestinien aurait crié : "Pleure, b**** ! Pleure !"

À la gare Grand Central, des émeutes ont éclaté, avec des individus donnant des coups de pied dans les portes et brisant des fenêtres. Face à cette situation, la gare a dû fermer, selon Metro-North Railroad. Des émeutiers pro-palestiniens ont également été vus en train de taguer "Free Gaza" sur un véhicule de la police de New York.

Ce rassemblement à Columbus Circle a suivi des manifestations similaires à Manhattan le jeudi précédent. Lors de ces manifestations, une voiture de police de New York a été taguée avec les mots "Free Gaza", "KKK" et "IDF", qui est l'acronyme des Forces de défense israéliennes.

Les émeutiers ont également envahi le hall du New York Times, et ont jeté de la peinture rouge sur l'entrée du bâtiment, affirmant que la couverture du journal est biaisée en faveur d'Israël.