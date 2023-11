USA : la soeur de Donald Trump retrouvée morte dans son appartement

Barry a été l'une des plus proches confidentes de l'ancien président tout au long de sa vie

Maryanne Trump Barry, la sœur aînée de l'ancien président américain Donald Trump, est décédée à 86 ans ont déclaré à CNN deux sources proches du dossier. Elle a été retrouvée morte dans son appartement de l'Upper East Side, à Manhattan, lundi matin.

Barry, ancienne juge et procureure fédérale, a été choisie par le président Ronald Reagan pour siéger à la Cour fédérale du district du New Jersey en 1983.

Elle a ensuite été nommée par le président Bill Clinton à la 3e Cour d'appel en 1999 et a pris sa retraite en 2019.

Sa retraite intervient au milieu d'une enquête visant à déterminer si elle avait violé les règles de conduite judiciaire en commettant une fraude fiscale à la suite d'un article du New York Times selon lequel l'ancien président et ses frères et sœurs avaient eu recours à des stratagèmes fiscaux pour gonfler leurs héritages.

Un formulaire de divulgation de la confirmation de Barry au Sénat, qui présentait une contribution d’un million de dollars d’une entreprise familiale Trump, aurait joué un rôle essentiel – bien que par inadvertance – dans la découverte de la fraude présumée.

Son avocat a nié les allégations.

Barry a été l'une des plus proches confidentes de l'ancien président tout au long de sa vie et l'une des rares personnes à qui il a demandé conseil, bien qu'une rupture dans la relation se soit produite au cours de sa dernière année de mandat lorsque sa nièce a publié des enregistrements de Barry critiquant son frère.