Vaste rassemblement en soutien à Israël à Washington

Des milliers de personnes ont commencé à se rassembler mardi dans la capitale américaine en soutien à Israël, en guerre contre le Hamas depuis l'attaque sanglante du mouvement terroriste palestinien. Les organisations juives à l'initiative de l'événement qui se déroule sur le National Mall à Washington, grande esplanade qui s'étend du Capitole au Mémorial de Lincoln, s'attendent à la venue de dizaines de milliers de personnes, selon plusieurs médias américains.

Un fort dispositif de sécurité a été mis en place, avec des chasse-neige et véhicules militaires bloquant les rues, l'érection de barrières et une fouille systématique des sacs des participants. "Nous soutenons Israël bien entendu... Pour moi, nous faisons exactement ce que nous devons faire", a déclaré Sergei Kravchick, 64 ans, qui possède la nationalité israélienne et réside à Long Island dans l'Etat de New York.

Le rassemblement vise à demander la libération des 240 personnes prises en otage lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, et aussi à lutter contre l'antisémitisme et exprimer le soutien américain à Israël, selon la Jewish Federation of Greater Washington, l'une des associations organisatrices.

Des manifestants soutenant Israël se rassemblent pour dénoncer l'antisémitisme et demander la libération des otages israéliens, à Washington, le 14 novembre 2023

"Je prie pour la paix mais une paix obtenue grâce à une victoire afin que ce cycle de violence cesse", explique Mark Moore, qui dit soutenir Israël car "ils célèbrent la vie" au contraire des forces du Hamas qu'il accuse de "célébrer la mort". "Nous prions pour les personnes innocentes des deux côtés", ajoute le quadragénaire, pasteur chrétien à Chicago. Des pancartes avec des slogans "Anéantissons le Hamas", des drapeaux israéliens et des tee-shirts avec l'inscription "Ramenez-les chez eux", en référence aux otages, étaient visibles dans la foule.

Le président israélien Isaac Herzog doit faire une allocution par vidéo, des familles d'otages devraient aussi prendre la parole tout comme des élus américains tels que le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et le chef de la majorité démocrate du Sénat, Chuck Schumer. Ce rassemblement prend place après de nombreuses manifestations propalestiniennes, et fustigeant la politique américaine de soutien à Israël.