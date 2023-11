Samantha Pearson a notamment accusé une personnalité politique d'avoir propagé des "accusations non vérifiées" de violence sexuelle imputée aux Palestiniens

L'Université de l'Alberta au Canada a annoncé cette nuit le licenciement de Samantha Pearson, directrice du centre d'agression sexuelle de l'établissement, qui a provoqué une vive polémique, vendredi, en signant une lettre ouverte qui conteste les allégations de viols commis par des terroristes du Hamas lors de leur offensive meurtrière du 7 octobre dans le sud d'Israël. Samantha Pearson, qui a signé cette lettre intitulée "Soutenir la Palestine : Appeler les leaders politiques à mettre fin à leur complicité dans un génocide", a notamment accusé le leader du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, d'avoir propagé des "accusations non vérifiées" de violence sexuelle imputée aux Palestiniens, parmi d'autres remontrances adressées au législateur sur le sujet.

Les auteurs de la lettre, Susan Kim, conseillère municipale à Victoria, et Sarah Jama, membre du parlement provincial de l'Ontario, exclue du NPD suite à ses commentaires trois jours après le massacre du 7 octobre, ont décrit Israël comme un "État d'apartheid", et ont passé sous silence les exactions du Hamas.

Malgré l'existence de preuves attestant de viols et autres actes de barbarie perpétrés par des terroristes, certains militants anti-Israël persistent dans une campagne de déni.

Le compte @AntisemitismCA, qui a relayé la lettre, a dénoncé cette attitude : "Le message est clair : croyez toutes les femmes, sauf les femmes juives (...) Est-ce la politique du Centre d'agression sexuelle de refuser les femmes qui viennent à eux avec des réclamations 'non vérifiées' ?"

Dans une vidéo récente, Jama a exprimé son scepticisme concernant les atrocités commises par le Hamas, niant l'existence de preuves tangibles des viols et des actes de violence rapportés. Elle a également allégué que cela reflétait l'influence du lobby sioniste au Canada, l'accusant d'avoir exercé une pression sur le gouvernement pour censurer ses propos.

La lettre signée par Jama et d'autres groupes pro-palestiniens et progressistes, appelle à la démission des législateurs fédéraux canadiens pour leur rôle supposé dans "la facilitation d'un génocide mené par Israël" contre les Palestiniens.

Dans un communiqué, le président de l'Université de l'Alberta, Bill Flanagan., a tenu "à clarifier que les positions et opinions personnelles de l'ancienne employée ne représentent en aucun cas celles de l'Université". L'établissement "se tient fermement et sans équivoque contre la discrimination et la haine basées sur la religion, la race, la nationalité et d'autres catégories protégées. Nous reconnaissons les dommages historiques et continus de l'antisémitisme et sommes déterminés en tant qu'université à promouvoir un monde sans préjugés et discrimination".