Californie : des manifestants pro-palestiniens vandalisent la maison du président de l’AIPAC

Sac mortuaires, peinture rouge sang et fumigènes : scènes d’épouvante dans le quartier résidentiel de Brentwood en Californie

Jeudi matin, une dizaine d’hommes et de femmes masqués et cagoulés arborant des drapeaux palestiniens se sont violemment attaqués à la maison de Michael Tuchin, président de la célèbre organisation de soutien à Israël, l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Tout en brandissant des pancartes accusant Michael Tuchin -et Israël- d’être un "tueurs de bébé", les manifestants ont lancé des fumigènes, répandu des traînées de peinture rouge sang au sol et jeté sur les pelouses de nombreux petits sacs blancs, représentant des sacs mortuaires.

"L’AIPAC dépense des dizaines de millions pour contrôler les membres du Congrès qui soutiennent le génocide", ont crié les manifestants. Réveillés par l’agitation et indignés par tant de vandalisme, les voisins de ce quartier résidentiel de Brentwood en Californie, ont affronté les provocateurs dans des échanges musclés qui ont nécessité l’intervention de la police.

https://twitter.com/i/web/status/1727824529295081507 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le mouvement StopAntisemitism a qualifié l'incident "d’horrifiant", et déclaré "La maison du président de l'AIPAC a été visée par des radicaux pro-palestiniens qui ont déclenché des bombes fumigènes à l'extérieur de sa résidence et ont ensuite répandu de la peinture rouge, symbolisant le sang. Qu'est-ce qui vient ensuite ? La brûlure de synagogues et d'écoles comme en Allemagne en 1939 ?".

Depuis le déclenchement de la guerre Israël-Hamas, la Californie est le théâtre de nombreuses manifestations d’antisémitisme sur les campus universitaires et en marge de manifestations de soutien à Israël. Début novembre, alors que se tenait à Thousand Oaks, au nord-ouest de Los Angeles, un rassemblement pacifique de soutien à Israël, Paul Kessler, sexagénaire Juif américain était décédé à la suite d’une chute mortelle provoquée par la confrontation violente qui s’en était suivie entre partisans d’Israël et pro-palestiniens.