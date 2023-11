Joe Biden dit souhaiter que la trêve à Gaza se poursuive "au-delà de demain"

"C'est mon objectif et notre objectif de faire en sorte que cette pause se poursuive"

Joe Biden a dit dimanche espérer que la trêve de quatre jours convenue entre Israël et le Hamas et qui doit prendre fin lundi puisse se poursuivre "au-delà de demain".

"C'est mon objectif et notre objectif de faire en sorte que cette pause se poursuive au-delà de demain afin que nous puissions voir d'autres otages relâchés et plus d'aide humanitaire" acheminée dans la bande de Gaza, a indiqué le président américain lors d'un discours tenu depuis le Massachusetts.

Sous l'égide du Qatar, Israël et le Hamas ont conclu un accord pour une trêve de quatre jours renouvelables dans les combats et une libération d'otages en échange de celle de prisonniers palestiniens.

Ce dimanche, 14 otages seront libérés.

Une source proche du Hamas a indiqué dimanche que le mouvement terroriste avait "informé les médiateurs" qataris et égyptiens que les groupes armés retenant des otages israéliens étaient "d'accord pour prolonger la trêve actuelle de deux à quatre jours".