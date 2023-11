Miami : émeute dans le restaurant d'Eyal Shani à cause d'un drapeau d'Israël

Une personne a filmé les célébrations du groupe d'Israéliens juste avant qu'on leur demande de quitter les lieux

Une émeute a eu lieu dans l'un des restaurants du chef israélien Eyal Shani à Miami, "HaSalon" en raison de convives qui ont brandi des drapeaux d'Israël et chanté "am israel hai" (Israël vit). Le gérant du restaurant, s'est alors approché d'eux, et leur a demandé d'arrêter. Ils ont également déclaré que la police avait été appelée sur les lieux pour enquêter sur l'affaire. Lorsque les convives sont sortis pour parler à la police, les drapeaux ont été confisqués.

Une conversation entre les policiers arrivés sur les lieux et l'un des gérants du restaurant a également été filmée.

Dans la vidéo, on voit le gérant expliquer à la police que la célébration des Israéliens était devenue "incontrôlable" et que ceux-ci ont commencé à crier, ce qui l'a incité à chasser les fêtards du restaurant et à appeler la police.