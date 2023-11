Tsahal ne devrait pénétrer dans le sud de Gaza qu'après s'être assuré que les civils sont en sécurité (responsable US)

L'administration Biden souhaite qu'Israël "tire les leçons" de son incursion terrestre à Gaza

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que l'administration Biden souhaitait qu'Israël "tire les leçons" de son incursion terrestre dans le nord de la bande de Gaza, et ne commence pas à opérer dans le sud du territoire tant qu'il n'est pas certain que les civils palestiniens puissent échapper aux bombardements.

S'exprimant dans l'émission "Face the Nation" de la chaîne CBS, M. Sullivan a souligné que les États-Unis soutiennent toujours les plans d'Israël visant à poursuivre sa guerre contre le Hamas une fois que le cessez-le-feu temporaire aura pris fin.

"En fin de compte, Israël voudra continuer à mener des opérations militaires contre le Hamas, en particulier contre les dirigeants qui ont été les architectes de ce massacre brutal et sanglant, le pire massacre du peuple juif depuis la Shoah", a-t-il déclaré, rappelant qu'un haut responsable du Hamas s'était engagé à continuer à perpétrer des massacres du type de ceux du 7 octobre jusqu'à ce qu'Israël soit vaincu.

Toutefois, M. Sullivan a réaffirmé que les États-Unis n'approuvaient l'extension de l'opération de Tsahal au sud de Gaza qu'"une fois que les civils auront été pris en compte, qu'ils auront eu la possibilité de se mettre en sécurité, d'avoir accès à l'aide humanitaire et d'être à l'écart de toute opération militaire qui serait menée".

(AP Photo/Andrew Harnik) White House national security adviser Jake Sullivan speaks at a press briefing at the White House in Washington, USA.

Cette prise de position est la dernière indication que les États-Unis pensent qu'Israël n'a pas fait assez pour protéger les civils, alors que le nombre de morts dépasse les 14 000 à Gaza, selon le ministère de la santé dirigé par le Hamas, bien que ce chiffre ne puisse pas être vérifié. En outre, ce chiffre ne fait pas de distinction entre civils et terroristes, et inclut aussi les civils tués par des tirs de roquettes palestiniens manqués, tout en affirmant que la majorité des personnes tuées sont des femmes et des enfants. Au début du mois, le président américain Joe Biden a été interrogé sur les opérations menées par Israël à l'hôpital Al-Shifa de Gaza, où le Hamas a installé l'un de ses centres de commandement. M. Biden a défendu les actions d'Israël sur le site, mais a révélé qu'il avait un avis différent concernant certaines opérations antérieures des forces de défense israéliennes.