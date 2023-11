La star de "Sex and the City" appelle à un cessez-le-feu permanent entre Israël et le Hamas

Devant la Maison Blanche, Cynthia Nixon a attribué la responsabilité des victimes disproportionnées à Israël

L'actrice Cynthia Nixon, célèbre pour son rôle dans la série "Sex and the City", s'est jointe à une manifestation devant la Maison Blanche ce mardi. Aux côtés de militants politiques de gauche, elle a appelé à un cessez-le-feu permanent entre Israël et le Hamas. Selon le journal The Guardian, cette action militante inclut également une grève de la faim de cinq jours, soulignant l'urgence et la gravité de la situation.

Nixon a exprimé son indignation face aux explications habituelles qui justifient les victimes civiles à Gaza comme un inévitable "prix de la guerre". "Il n'y a rien de routinier dans ces chiffres. Il n'y a rien de routinier dans ces morts", a déclaré l'actrice.

Elle a ajouté que, selon différents rapports, plus de 6 000 enfants palestiniens auraient été tués dans la bande de Gaza, "un chiffre dépassant le nombre total d'enfants tués dans 24 zones de guerre dans le monde en 2022". "Si le bombardement des sept dernières semaines continuait, aucune maison palestinienne ne resterait debout à la veille de Noël", a-t-elle ajouté.

Nixon a invité le président Joe Biden à faire preuve d'empathie, en se référant à sa propre expérience de perte personnelle. Elle l’a exhorté à envisager les enfants de Gaza comme s'ils étaient les siens, soulignant l'importance de poursuivre le cessez-le-feu actuel. Pendant la manifestation, elle portait une pancarte provocatrice : "Biden, vous affamez Gaza. Cessez-le-feu permanent maintenant".

Répondant au Guardian, Nixon a critiqué la lenteur de l'administration Biden à agir pour sauver des vies et a attribué la responsabilité des victimes disproportionnées à Israël, en raison de la présence de civils dans la guerre contre le Hamas. Elle a également évoqué le massacre du Hamas le 7 octobre, tout en questionnant la logique de bombarder des populations civiles en réponse à des menaces terroristes. "Cela n'a aucun sens. Nous continuons à recevoir ce message que la vie des Palestiniens a moins de valeur", a-t-elle déclaré. Nixon, qui ne prévoyait de consommer que de l'eau pendant sa grève de la faim, a annoncé qu'elle devrait interrompre son jeûne pour des obligations professionnelles à New York. Les militants prévoient de poursuivre la grève de la faim jusqu'à vendredi.