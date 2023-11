Le conseil municipal d'Oakland vote pour un cessez-le-feu à Gaza, au milieu de discours pro-Hamas

Des militants ont accusé Israël de coloniser la Palestine, de pratiquer l'apartheid et de procéder à un nettoyage ethnique des Palestiniens

Le conseil municipal d'Oakland, en Californie, a adopté lundi une résolution appelant à un cessez-le-feu dans la guerre opposant Israël au Hamas après de nombreux discours, dont beaucoup soutenaient pleinement l'organisation terroriste. La motion appuie une résolution du Congrès américain appelant à un cessez-le-feu permanent, ainsi que l'entrée illimitée d'aide humanitaire à Gaza et la restauration des services de base, ainsi que le "respect du droit international" et la libération de tous les otages.

Avant le vote, le conseil a rejeté par 6 voix contre 2 les amendements proposés par le membre Dan Kalb qui condamnaient spécifiquement les meurtres et les prises d'otages par le Hamas, dont les attaques du 7 octobre en Israël qui ont déclenché la guerre qui a dévasté Gaza. La motion a été accueillie par des huées et des cris de colère de l'assemblée comble.

La mort de milliers d'enfants, pour la plupart à Gaza, a pesé lourdement sur le vote des conseillers municipaux. "Le nombre d'enfants tués depuis le 7 octobre a dépassé le nombre d'enfants tués dans les conflits mondiaux au cours des quatre dernières années", a déclaré la présidente du conseil Nikki Fortunato Bas.

"J'ai été absolument horrifié de voir des bébés morts sur les réseaux sociaux", et un cessez-le-feu serait crucial pour arrêter les tueries, a déclaré le conseiller municipal Kevin Jenkins. Un langage plus dur a été employé par la majorité des nombreux intervenants, parmi lesquels des militants juifs anti-sionistes, qui ont plaidé pour l'adoption de la mesure. Ils ont accusé Israël de coloniser la Palestine, de pratiquer l'apartheid et de procéder à un nettoyage ethnique des Palestiniens. Ils ont également nié les atrocités commises le 7 octobre et ont manifesté leur soutien au Hamas.

AP Photo/D. Ross Cameron Une femme s'exprime sur la résolution du conseil municipal appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, lundi 27 novembre 2023, à Oakland, en Californie.

"Il n'y a pas eu de décapitations de bébés et de viols", a déclaré une femme lors de la réunion. "Israël a assassiné ses propres habitants le 7 octobre." Une autre femme a déclaré que qualifier le Hamas d'organisation terroriste est "ridicule, raciste et participe à une propagande génocidaire". "Je soutiens le droit du peuple palestinien à résister à l'occupation, y compris par le Hamas, l'aile armée de la résistance palestinienne unifiée", a déclaré une autre participante.

"Nous avons vu le ciblage et le massacre de civils, d'installations de santé, d'hôpitaux et d'ambulances", a déclaré une intervenante, diplômée de médecine. "Le silence face à l'oppression et au génocide n'est pas une réponse acceptable."