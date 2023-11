Henry Kissinger, géant de la diplomatie américaine, est mort à l’âge de 100 ans

Sa famille organisera des funérailles privées, précise le communiqué, évoquant une cérémonie d'hommage publique plus tard à New York

Henry Kissinger, figure historique de la diplomatie américaine et secrétaire d'Etat sous Richard Nixon et Gerald Ford, est mort mercredi à l'âge de 100 ans. Acteur incontournable de la diplomatie mondiale pendant la guerre froide, M. Kissinger "est mort aujourd'hui dans sa maison du Connecticut", a indiqué son cabinet de conseil Kissinger Associates dans un communiqué, sans préciser la raison du décès. Sa famille organisera des funérailles privées, précise le communiqué, évoquant une cérémonie d'hommage publique plus tard à New York.

Plus d'informations à venir