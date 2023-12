USA: une femme tente de s'immoler par le feu devant un consulat d'Israël

Les autorités ont retrouvé un drapeau palestinien et considère qu'il s'agit d'un "acte extrême de protestation politique"

Une femme s'est grièvement blessée vendredi en tentant de s'immoler par le feu devant le consulat d'Israël à Atlanta, dans le sud-est des Etats-Unis, un drapeau palestinien ayant été retrouvé sur place, selon les autorités locales. Il s'agit vraisemblablement d'un "acte extrême de protestation politique", a déclaré Darin Schierbaum, chef de la police d'Atlanta, lors d'une conférence de presse vendredi après-midi. "Un drapeau palestinien se trouvait sur les lieux", a-t-il ajouté.

A la mi-journée, "un agent de sécurité a remarqué qu'une personne était en train de tenter de s'immoler par le feu" à l'extérieur du bâtiment, a indiqué Roderick Smith, chef des pompiers d'Atlanta. En essayant de l'en empêcher, l'agent de sécurité a été brûlé. "Les deux individus souffrent de brûlures" et ont été évacués vers un hôpital. La personne ayant essayé de s'immoler "est dans un état critique", a poursuivi M. Smith, en précisant ni l'âge ni le genre des deux blessés. Aux Etats-Unis, la guerre entre Israël et le mouvement terroriste Hamas dans la bande de Gaza suscite de fortes tensions et a donné lieu à d'importantes manifestations.