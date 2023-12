Susan Sarandon présente ses excuses pour ses propos contre les Juifs

L'actrice avait affirmé lors d'une manifestation : "Beaucoup ont peur d'être Juifs en ces temps, et ressentent ce que c'est que d'être musulman aux États-Unis"

L'actrice Susan Sarandon a publié vendredi soir un post sur Instagram dans lequel elle s'excuse pour des propos antisémites qui a conduit, entre autres raisons, à son licenciement de UTA, l'agence d'acteurs qui la représentait. Lors d'une manifestation pro-palestinienne le 17 novembre à New York, elle avait déclaré : "Beaucoup ont peur d'être Juifs en ces temps, et ressentent ce que c'est que d'être musulman aux États-Unis".

https://twitter.com/i/web/status/1730868812902461733 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Récemment, j'ai participé à une manifestation visant à sensibiliser au drame humanitaire à Gaza et à appeler à un cessez-le-feu", a affirmé l'actrice hollywoodienne. "Je n'avais pas prévu de parler, mais j'ai été invitée à monter sur scène et dire quelques mots. J'ai dit que les Juifs américains 'goûtent à ce que c'est d'être musulman dans ce pays, souvent sujet à la violence'. Cette formulation était une terrible erreur, car elle suggère que jusqu'à récemment, les Juifs étaient étrangers aux persécutions, alors que c’est le contraire qui est vrai".

Sarandon a rappelé "des siècles d'oppression et de meurtres en Europe" et le massacre à la synagogue "Tree of Life" à Pittsburgh en 2018, et a écrit : "Les Juifs connaissent depuis longtemps la discrimination et la violence religieuse qui persistent à ce jour". Elle a ajouté : "Je regrette mes paroles. Mon intention était de montrer de la solidarité avec la lutte contre tous les types de fanatisme et je suis désolée de ne pas avoir réussi à le faire".

https://twitter.com/i/web/status/1727102833194119314 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Je reste engagée envers la paix, la vérité, la justice et la compassion pour tous les peuples", a conclu l'actrice de 77 ans. "J'espère que nous pourrons nous rencontrer dans l'amour et la volonté de dialoguer, surtout avec ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord". Certains diront que ces excuses ne sont pas suffisantes, car depuis le début de la guerre, l’actrice a relayé des messages ambiguës et des rapports peu fiables sur la guerre entre Israël et le Hamas. Elle a notamment partagé un rapport falsifié selon lequel Israël aurait tué ses propres citoyens le 7 octobre.