New York : des manifestants pro-palestiniens tentent de prendre d'assaut le Musée d'histoire naturelle

Les manifestants accusent les sponsors du musée de participer au "génocide en cours à Gaza"

Des manifestants pro-palestiniens ont investi les rues de New York samedi, se dirigeant vers Times Square après une tentative infructueuse d'entrer dans le Musée d'histoire naturelle pour la seconde fois, a rapporté le New York Post. La manifestation, démarrée à 14 heures près du musée de l'Upper West Side, envisageait une "visite anti-coloniale" de l'établissement. Vers 16 heures, un groupe d'environ 200 personnes a protesté devant le musée, brandissant des pancartes et criant des slogans tels que "Libérez la Palestine" et des expressions antisémites comme "Intifada, la seule solution".

Le musée, anticipant leur arrivée suite à une tentative similaire le week-end précédent, était sécurisé et barricadé par la police, empêchant l'accès des manifestants. Ces derniers, affiliés au groupe organisateur Within Our Lifetime, sont connus pour avoir endommagé des bâtiments emblématiques, telle la Bibliothèque publique de New York, par des actes de vandalisme comme des graffitis et la destruction de portes en verre.

Frustrés par l'impossibilité d'entrer dans le musée, les manifestants ont lancé une bombe fumigène aux couleurs du drapeau palestinien. Ils accusent les sponsors du musée de participer au "génocide en cours à Gaza". Après leur départ du musée, le groupe s'est déplacé vers le centre-ville, où ils ont déchiré des photos d'otages israéliens accrochées dans les rues, et interrompant brièvement l'activité d'un Starbucks où ils ont harcelé les clients avant d'être expulsés par la direction.

La tension a monté quand un manifestant est devenu agressif sur l'avenue Columbus, après avoir été confronté par des passants. Bien que le sort de l'agresseur reste incertain, la victime a été vue s'éloignant avec des blessures apparentes. La manifestation a ensuite continué vers Times Square, lieu d'une précédente apparition lors de l'illumination de l'arbre Rockefeller, avant de se diriger vers le bâtiment de News Corp, siège de Fox et du New York Post.

Tout au long de la journée, les manifestants ont clamé "La Palestine sera libre", portant des pancartes aux messages incitant à la suppression d'Israël, avec des slogans tels que "De Gaza à Jénine, révolution jusqu'à la victoire" et "abolir l'État colonisateur".