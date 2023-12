La vidéo des massacres du Hamas en Israël projetée à l'université d'Harvard

"Au lieu d'éduquer la future génération de dirigeants mondiaux, Harvard est devenue un foyer de partisans du terrorisme" a accusé Gilad Erdan

Le film des massacres du Hamas en Israël a été projeté lundi devant des centaines de participants à l'université d'Harvard, une première dans une institution académique.

Avant la projection, l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, Gilad Erdan, s'est exprimé, fustigeant le silence de l'université sur les massacres du 7 octobre.

"L'une des plus grandes universités du monde est devenue un endroit dangereux pour les Juifs", a accusé M. Erdan. "Au lieu d'éduquer la future génération de dirigeants mondiaux, Harvard est devenue un foyer de partisans du terrorisme", a-t-il affirmé.

Selon l'ambassadeur, le fait qu'Harvard ait ignoré les atrocités commises par le Hamas a conduit à un soutien à l'organisation terroriste dans toute l'université.

"Le soutien aux tueurs de bébés a créé plus que de la haine envers l'État d'Israël, il a également créé de la haine envers les Juifs", a-t-il poursuivi. "Ce film va changer votre façon de voir le Moyen-Orient et notre guerre à Gaza, et il est de notre responsabilité à tous de répandre la vérité et de faire en sorte que les atrocités dont vous serez témoins ne se reproduisent plus jamais. Lorsque vous regarderez le film et les atrocités commises avec bonheur par les terroristes du Hamas, vous comprendrez qu'il s'agit d'une organisation terroriste qui nous considère comme des insectes à détruire et non comme des êtres humains", a-t-il ajouté.

Arie Leib Abrams/Flash90 Gilad Erdan

Ce mardi soir, une audition au Congrès aura lieu pour un certain nombre de présidents d'universités prestigieuses, sous le titre : "Obliger les dirigeants des campus à faire face à l'antisémitisme". Les hauts fonctionnaires invités à l'audience sont les présidents de l'Université Harvard et de l'Université de Pennsylvanie, le président du Massachusetts Institute of Technology et un professeur de l'Université américaine. Ils devraient témoigner de la multiplication des cas d'antisémitisme survenus sur les campus depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre.