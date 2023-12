L'appel au génocide des juifs "n'est pas forcément contraire" au code des universités américaines (vidéo)

Certaines des présidentes ont affirmé qu'il devait y avoir une mise en œuvre des menaces de génocide pour que les appels soient considérés comme du harcèlement

Lors d'une audience de la commission de la Chambre sur l'éducation au Congrès américain mardi soir, les présidentes de trois des principales universités des États-Unis ont refusé d'affirmer explicitement que "les appels au génocide du peuple juif enfreignent les règles du campus en matière de harcèlement". Lorsque la représentante républicaine de New York, Elise Stefanik, a demandé directement si "appeler au génocide des Juifs" est contraire aux codes de l'Université de Harvard, du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de l'Université de Pennsylvanie, les trois présidentes ont déclaré que la réponse dépendait du contexte.

"C'est une décision qui dépend du contexte", a répondu la présidente de Penn, Liz Magill, ce à quoi Stefanik a répondu : "Appeler au génocide des Juifs dépend du contexte ? Ce n'est pas de l'intimidation ou du harcèlement ? C'est pourtant facile de répondre par 'oui', Mme Magill."

https://twitter.com/i/web/status/1732138663608271149 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En réponse à la même question, la présidente de Harvard, Claudine Gay, a déclaré : "Lorsque la parole se transforme en conduite, nous prenons des mesures." Sally Kornbluth, présidente du MIT, a déclaré que de telles expressions ne seraient "enquêtées comme du harcèlement que si elles sont omniprésentes et sévères."

Pourtant, les présidentes ont unanimement convenu que l'antisémitisme était un problème sérieux sur leurs campus, et admis "qu'il s'était aggravé depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et le début de la guerre d'Israël contre le groupe terroriste dans la bande de Gaza". Les témoignages des présidentes interviennent dans un contexte de tensions accrues sur les campus dans tout le pays, depuis que des étudiants ou des professeurs pro-palestiniens — y compris dans les trois universités représentées à l'audience — ont fait les gros titres pour des discours et des actions qualifiés d'"antisémites" ou d'"inappropriés".

https://twitter.com/i/web/status/1732089534345601317 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'audience de mardi, qui a duré plus de cinq heures, était au moins la quatrième que la Chambre à majorité républicaine a tenue sur le sujet de l'antisémitisme sur les campus depuis le 7 octobre. Mais c'était la première à convoquer des présidents d'université pour témoigner. Après l'audition, Elise Stefanik a condamné la position des présidentes de ces universités: "Elles doivent toutes démissionner immédiatement et aujourd'hui".