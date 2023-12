Yad Vashem dénonce le refus des présidents d'universités US de condamner les appels au génocide contre les Juifs

Le mémorial de la Shoah se dit par l'utilisation "d'une contextualisation trompeuse pour minimiser les appels au génocide des Juifs"

Le mémorial de la Shoah de Jérusalem, Yad Vashem, a réagi à l'audition de mardi au Congrès sur le phénomène de la montée de l'antisémitisme sur les campus, au cours de laquelle les présidents de Harvard, du MIT et d'UPenn ont refusé de dire que les appels au génocide contre les Juifs étaient contraires à la politique de l'université. "Les auditions du Congrès d'hier sur l'antisémitisme dans les universités et les campus mettent en évidence le manque volontaire de responsabilité lorsqu'il s'agit des Juifs, d'Israël et de l'antisémitisme sur les campus et dans les académies", a écrit l'organisation dans un communiqué.

"Yad Vashem est extrêmement alarmé par le refus des présidents de Harvard, du MIT et d'UPenn de prétendre que les appels au génocide contre les Juifs ne violent pas la politique et le code de conduite de l'université. Ils ont répondu qu'il s'agissait d'une 'décision dépendant du contexte'. Yad Vashem est consterné que des dirigeants d'institutions universitaires d'élite utilisent une contextualisation trompeuse pour minimiser et excuser les appels au génocide des Juifs. Les positions prises par les trois présidents d'université dans leurs témoignages mettent en évidence une ignorance fondamentale de l'histoire, y compris le fait que l'Holocauste n'a pas commencé avec des ghettos ou des chambres à gaz, mais avec une rhétorique antisémite haineuse, des décrets et des actions de la part d'universitaires de haut rang, parmi des leaders de la société", a ajouté Yad Vashem.

"Des institutions comme Yad Vashem jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation à l'histoire de l'antisémitisme et de l'Holocauste. Ces deux éléments sont essentiels pour faire face à la situation aiguë actuelle et apporter des solutions à long terme", conclut la déclaration.