Sondage : 27 % des jeunes Américains pensent qu’Israël tente d’exterminer les Palestiniens

Selon une enquête de The Economist, 20 % des 18-29 ans sont d'accord avec l’affirmation selon laquelle la Shoah est un mythe

Plus d'un quart (27 %) des Américains âgés de 18 ans et plus pensent qu'"Israël essaie délibérément d'exterminer la population palestinienne", selon un sondage publié vendredi par le journal The Economist et YouGov, un institut de sondage britannique. Ce point de vue est particulièrement répandu chez les libéraux autodéclarés (48 %) et les jeunes adultes de 18 à 29 ans (40 %). En revanche, seulement 12 % des conservateurs partagent cette opinion sur Israël. L'enquête a recueilli les réponses de 1 500 citoyens américains adultes, y compris 208 personnes âgées de 18 à 29 ans. Effectué du 2 au 5 décembre, le sondage présente une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 %.

Le sondage a également révélé des niveaux inquiétants de négation et d'ignorance de la Shoah parmi la jeunesse américaine, les jeunes adultes ayant des opinions particulièrement négatives sur Israël et les Juifs. Parmi les répondants de 18 à 29 ans, 20 % sont d'accord avec l’affirmation selon laquelle la Shoah est un mythe, dont 8 % sont "fortement d'accord". 30 % ne sont "ni d'accord ni en désaccord".

Chez les 18-29 ans, 28 % adhèrent à l'idée que "les Juifs exercent un pouvoir excessif en Amérique"

Les jeunes Américains suscitent des inquiétudes concernant leur perception des Juifs, de l'antisémitisme et d'Israël. Chez les 18-29 ans, 28 % adhèrent à l'idée que "les Juifs exercent un pouvoir excessif en Amérique". Cette tranche d'âge est également la plus encline (33 %) à soutenir le boycott d'Israël et de ses produits. Chez les 30-44 ans, 21 % soutiennent le boycott d'Israël, tandis que seulement 6 % des plus de 65 ans partagent cette opinion. Les individus âgés de 18 à 29 ans sont aussi le seul groupe d'âge où une proportion significative (32 %) considère "Israël comme un État d'apartheid". Une majorité d'Américains noirs (27 % contre 22 % en désaccord) et de libéraux autoproclamés (36 % contre 18 %) partagent aussi cette opinion.

Cependant, le sondage The Economist/YouGov révèle aussi qu'une majorité d'Américains approuve le soutien des États-Unis à Israël dans sa guerre contre le Hamas. Environ 61 % estiment qu'il est "important" ou "très important" de soutenir Israël.