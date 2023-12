Antisémitisme : 74 membres du Congrès demandent la démission des présidentes de Harvard, de UPenn et du MIT

Lors d'une audience, les 3 présidentes ont réfusé de dire que l'appel au génocide des juifs constituait une violation du code de conduite de leurs universités

Une lettre signée par 74 membres du Congrès et adressée aux membres des conseils d'administration de l'université de Harvard, du MIT et de l'université de Pennsylvanie demande la démission des présidentes de ces établissements à la suite de leur témoignage lors d'une audition sur l'antisémitisme qui s'est tenue à Washington en début de semaine. Lors de la séance, les trois présidentes ont apporté des réponses vagues et ont réfusé de dire que le fait d'appeler au génocide des juifs constituait une violation du code de conduite des universités

La lettre, rédigée par la républicaine Elise Stefanik et largement signée par ses collègues républicains, demande la démission de la présidente de Harvard, Claudine Gay, celle du MIT, Sally A. Kornbluth, et celle de l'université de Pennsylvanie, Elizabeth Magill. "Nous exigeons que vos conseils d'administration révoquent immédiatement chacune de ces présidentes et que vous fournissiez un plan d'action pour garantir la sécurité des étudiants, des enseignants et des professeurs juifs et israéliens sur vos campus", affirment les signataires. "Les témoignages des présidentes de vos institutions ont montré une absence totale de clarté morale et ont mis en lumière les doubles standards problématiques et la déshumanisation des communautés juives que vos présidents d'université ont permis", peut-on lire dans la lettre adressée aux conseils d'administration. Les signataires ont affirmé que l'"explosion de l'antisémitisme" sur les campus universitaires depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre, constitue un "échec de la direction des universités", et ont qualifié le témoignage des présidents d'"odieux".

Lors de l'audition de mardi, devant la commission de l'éducation et de la main-d'œuvre de la Chambre des représentants, dirigée par les républicains, Claudine Gay a affirmé que qualifier l'appel au génocide des Juifs de violation du code de conduite des universités dépendait du contexte, ajoutant que lorsque "le discours se transforme en conduite, cela viole nos politiques".

Depuis l'audition, Mme Gay a présenté ses excuses pour ses propos, tandis que des donateurs, des anciens étudiants et des membres du Congrès des deux partis ont demandé sa démission. "Nous sommes contraints de demander si le témoignage de vos présidents d'université est conforme aux valeurs et aux politiques de vos institutions respectives", indique la lettre. "La direction des grandes universités joue un rôle essentiel dans la formation du sens moral de nos futurs dirigeants. Il est essentiel que ce leadership reflète un engagement clair et inébranlable dans la lutte contre l'antisémitisme, ainsi que contre toutes les formes d'incitation à la haine et au sectarisme".