Des affiches sur le campus de Harvard appellent au renvoi de sa présidente après son audition au Congrès

Les camions financés par des fonds privés portaient l'inscription "Claudine Gay, la meilleure amie que le Hamas ait jamais eu"

Des camions affichant des publicités demandant le renvoi de Claudine Gay, présidente de l'Université Harvard, ont été aperçus dimanche sur le campus, a rapporté Fox News Digital.

Cette action intervient quelques jours seulement après les propos controversés de Mme Gay devant le Congrès sur la question de savoir si les appels au génocide des juifs enfreignent le code de conduite de l'école, et à laquelle elle avait répondu que "cela dépend du contexte". Les camions financés par des fonds privés portaient l'inscription "VIREZ GAY", et montraient des images de Mme Gay lors de son audition devant le Congrès mardi dernier.

Un de ces camions circulait autour du campus, tandis que l'autre était stationné à l'entrée principale, diffusant l'échange entre Gay et Elise Stefanik, représentante républicaine de New York. Le financier privé de cette campagne prévoit aussi le survol du campus par un avion cette semaine, portant une bannière "HARVARD - STOP À LA HAINE CONTRE LES JUIFS", selon Fox News Digital.

Mme Gay, ainsi que plusieurs autres présidents d'université, ont esquivé une question de Mme Stefanik sur le fait de savoir si "appeler au génocide des juifs" était contraire aux codes de conduite respectifs des universités. Elle s'est ensuite excusée pour ses propos, déclarant au journal de l’université, The Harvard Crimson : "Je suis désolée. Les mots ont de l'importance". "Lorsque les mots amplifient la détresse et la douleur, je ne vois pas comment on pourrait ressentir autre chose que du regret", a-t-elle ajouté. Cette campagne publicitaire exigeant le licenciement de Gay fait écho à une manifestation similaire la semaine dernière à l'Université de Pennsylvanie, où l'on demandait le renvoi d'Elizabeth Magill, présidente de l'établissement. Celle-ci a annoncé sa démission samedi.