Joe Biden va célébrer Hanoukka à la Maison Blanche sur fond d'inquiétudes concernant l'antisémitisme

Le président américain dénonce la montée de l'antisémitisme aux États-Unis et à l'étranger, notamment dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas

Le président américain Joe Biden organise lundi une réception à la Maison Blanche pour célébrer la fête juive de Hanoukka, tout en continuant de dénoncer la montée de l'antisémitisme aux États-Unis et à l'étranger, notamment dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas. Le président assistera à la réception en compagnie de la première dame Jill Biden et du second gentleman Doug Emhoff, époux de la vice-présidente Kamala Harris, qui est la première personne juive mariée à un dirigeant national élu aux États-Unis. La semaine dernière, il a présidé l'allumage d'une grande menorah (chandelier juif) devant la Maison Blanche pour marquer le premièr soir de Hanoukka, évoquant alors le sentiment de solitude et de souffrance des juifs américains. Les célébrations de Hanoukka se poursuivent jusqu'à vendredi.

En mai, l'administration Biden a dévoilé ce qu'elle décrit comme la première stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme, comprenant plus de 100 actions visant à sensibiliser et à éduquer sur l'antisémitisme et la menace qu'il représente aux États-Unis. Cependant, l'antisémitisme a continué de s'intensifier dans certains milieux depuis l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas et d'autres militants, déclenchant la guerre actuelle d'Israël à Gaza. L'administration Biden a soutenu une pause temporaire dans les combats, qui a expiré depuis. Malgré la libération de certains otages détenus par le Hamas à Gaza, les efforts pour une nouvelle trêve se poursuivent, alors que les combats continuent.